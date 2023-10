“Brilho e Elegância na Eleição da Miss Terceira Idade 2023: Veja as Melhores Fotos do Evento em Santo Antônio de Posse”

Por: Regina Vicenzotti

Fotos: Geisha Silva Vicenzotti e Grupo da Terceira Idade

“Concurso Elegeu Sonia Gomes da Silva como Miss Terceira Idade 2023”

No último dia 06 de outubro, o Centro Múltiplo do Idoso, da cidade de Santo Antônio de Posse, foi palco de um evento repleto de glamour e elegância: a eleição da Miss Terceira Idade 2023. Organizado pela Secretaria da Promoção Social do município, o concurso celebrou a beleza, a experiência e a vitalidade das mulheres maduras da cidade.

A grande vencedora da noite foi a deslumbrante Sonia Gomes da Silva, que conquistou o título de Miss Terceira Idade 2023 com sua graça e charme inconfundíveis. Sonia, com seu sorriso radiante e sua postura cativante, cativou o coração do júri e do público presente.

A emoção tomou conta da plateia quando o título de Vice Miss Terceira Idade foi concedido a Flora Francisca da Silva. Flora demonstrou toda a sua classe e sofisticação durante a competição, deixando sua marca na memória de todos os presentes.

Além das principais coroações, a noite também contou com o título de Miss Simpatia, que foi carinhosamente entregue a Marinalva Francisca Cardoso. Sua simpatia e gentileza encantaram a todos, tornando-a a escolha natural para esse reconhecimento especial.

Para reviver os momentos de pura beleza e elegância que marcaram a eleição da Miss Terceira Idade 2023 em Santo Antônio de Posse, convidamos você a conferir as melhores fotos do evento. Cada imagem captura a essência e a graça das participantes, que brilharam como verdadeiras estrelas.

Essa competição não apenas celebrou a beleza interior e exterior das mulheres da terceira idade, mas também destacou a importância de reconhecer e honrar a sabedoria e a experiência que essas mulheres trazem consigo. A Miss Terceira Idade 2023, Sonia Gomes da Silva, e todas as participantes demonstraram que a idade é apenas um número, e a beleza é atemporal.

Que esta celebração da maturidade continue inspirando e empoderando as mulheres de todas as idades em Santo Antônio de Posse e além. Parabéns às vencedoras e a todos os envolvidos na realização deste evento memorável.