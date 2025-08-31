Brinquedos do TinyTAN chegam ao McLanche Feliz de Jaguariúna a partir de 9 de setembro

Campanha traz 14 miniaturas exclusivas inspiradas nos astros do K-pop e promete movimentar fãs na cidade

Se você é fã da cultura coreana e do universo K-pop, prepare-se! A partir do dia 9 de setembro, o McDonald’s de Jaguariúna recebe a nova campanha do McLanche Feliz com brinquedos exclusivos dos TinyTAN – avatares super carismáticos dos artistas RM, Jung Kook, SUGA, Jimin, Jin, j-hope e V.

Ao todo, serão 14 brinquedos colecionáveis, com duas versões para cada personagem: uma inspirada nos artistas e outra com elementos do universo McDonald’s. A novidade promete agradar fãs de todas as idades e já está gerando expectativa entre os colecionadores.

Os brinquedos poderão ser adquiridos em todos os canais de atendimento do restaurante: balcão, Drive-Thru, Peça e Retire, McDelivery ou totens de autoatendimento. Já marque no calendário: 9 de setembro é dia de passar no McDonald’s de Jaguariúna e garantir o seu!

