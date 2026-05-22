Copa Jaguariúna de Futsal Feminino começa neste domingo no Ginásio do Azulão

Competição contará com cinco equipes convidadas e terá final programada para o dia 7 de julho

A Copa Jaguariúna de Futsal Feminino 2026 começa neste domingo, 24 de maio, com a participação de cinco equipes convidadas. A competição é uma realização da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer.

As equipes Adaga, Damas da Bola, Poderosas, Vamp e Velo Clube disputarão a primeira fase em grupo único, jogando entre si. As quatro melhores colocadas avançam para a semifinal.

Os jogos serão realizados sempre aos domingos. A final da competição está programada para o dia 7 de julho.

A primeira rodada acontece no Ginásio do Azulão. Às 9h, Adaga enfrenta Damas da Bola. Na sequência, às 10h, Poderosas joga contra Vamp.

A competição busca incentivar a modalidade feminina, fortalecer o esporte local e ampliar a participação das atletas em eventos esportivos no município.

Crédito da foto: Diego Monarin

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