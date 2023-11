Bruno e Marrone recebem Enzo Rabelo, filho de Bruno, no palco do Caldas Country Festival

Dupla também contou com a participação especial de Naessa

Começou o festival mais quente do país! Abrindo a sexta-feira (3) com chave de ouro, os veteranos Bruno e Marrone apresentaram um show de arrepiar no Caldas Country Festival. Com um repertório repleto de hits, que não podem faltar, os amigos contaram, também, com a participação especial da cantora Naessa – feat na música que está bomboando, “Então Tá Combinado”.

Com cerca de 1h30 de duração, Bruno e Marrone encantaram o público com seu repertório, carisma e, também, com a presença surpresa de Enzo Rabelo, filho de Bruno. O sertanejo subiu ao palco e comandou o público ao som de “Perfeitinha” e muito mais.