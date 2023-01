BTG Pactual lança 2ª edição do BTG Soma para capacitar organizações de proteção ambiental

Programa de aceleração social do BTG Pactual abre edital voltado para organizações sociais que atuam com a conservação do meio ambiente

O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, abre as inscrições para uma nova edição do BTG Soma Meio Ambiente, programa de aceleração social voltado para organizações – com ou sem fins lucrativos – que atuam com foco na conservação da biodiversidade dos biomas brasileiros. O programa vai selecionar dez organizações, entre Organizações da Sociedade Civil (OSC), Negócios Sociais e Cooperativas. O prazo para participar é até 17/02. Mais detalhes disponíveis em: https://conteudo.agosocial.com.br/btg-soma-meio-ambiente

Os empreendimentos selecionados terão acesso a 75 horas de capacitação ao longo de cinco meses, com profissionais do setor que abordarão temáticas de liderança de alto impacto, modelo de negócios, sustentabilidade financeira e expansão de impacto. Além de mentorias com colaboradores voluntários do BTG Pactual.

“O BTG Soma desempenha um papel importante no terceiro setor, ao estimular o compartilhamento de conhecimento para fortalecer a gestão das organizações, sustentabilidade financeira, impulsionado o aumento do impacto das organizações sociais”, explica o CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti. Em sua primeira edição voltada para a causa de meio ambiente, em 2022, as organizações alcançaram, em média, 82,9% de suas metas estipuladas no início da aceleração, tornando suas gestões mais efetivas.

“Estamos muito felizes em abrir a segunda edição com foco em organizações com atuação no Meio Ambiente, resultado do sucesso da primeira edição, onde percebemos um grande salto nas instituições participantes, algumas delas, multiplicando seu impacto às comunidades atendidas”, complementa Juliana de Paula, diretora de Responsabilidade Social do BTG Pactual. Esta é a sexta edição do programa BTG Soma, que oferece capacitação às organizações ligadas à educação, meio ambiente e diversidade e já apoiou 45 organizações de todas as regiões do País. A expectativa é que outras 30 sejam beneficiadas pelo programa este ano.

O BTG Soma Meio Ambiente conta com um comitê social, formado por grandes nomes do mercado: Alex Atala, empresário e fundador do Instituto Atá; Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Boticário; Alexandre Bossi, investidor, presidente da SOS Pantanal e vice-presidente da Onçafari e Caroline Leuchtenberger, presidente do Projeto Ariranhas.

Como se inscrever

Para participar do BTG Soma Meio Ambiente é preciso ser uma organização, negócio social ou cooperativa com pelo menos um ano de atividade e CNPJ ativo no ato de inscrição, comprovável por meio de estatuto ou contrato social, e atestar a sua atuação com foco na conservação da biodiversidade (imagens, vídeos, contratos firmados, indicadores, base de dados, entre outros). Além disso, é preciso atuar nas seguintes áreas: Agricultura familiar e agroecologia; Conservação; Resiliência Climática; Extrativismo; Conservação de Espécies, Áreas protegidas e Paisagens Sustentáveis; Povos Indígenas e Populações Tradicionais e ter pelo menos 1 pessoa contratada.

Para mais informações, acesse: https://conteudo.agosocial.com.br/btg-soma-meio-ambiente