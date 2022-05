Buriti Shopping Mogi cria ‘Casa Sustentável’ com foco na preservação do meio ambiente

‘Imóvel’ pode ser visitado gratuitamente e oferece produtos para a compra

Cada vez mais os conceitos de responsabilidade ambiental são considerados na hora de construir e decorar. Um exemplo dessa tendência é a ‘Casa Sustentável’ instalada no Buriti Shopping Mogi Guaçu. São seis ambientes arquitetados a partir da utilização de resíduos sólidos descartados, que revelam alternativas mais diversas e conscientes para a montagem de um lar completo.

A Casa Sustentável está localizada em frente à C&A e pode ser visitada todos os dias de maneira gratuita por tempo indeterminado. O projeto elaborado pela artesã upcycling e artista Isa Perinotto, foi desenvolvido por 11 artesãos da região de maneira totalmente artesanal e com 80% de materiais recicláveis.

Isa explicou que a exposição mostra a versatilidade de materiais como, caixas de frutas, paletes, tecidos, garrafas de vidro, latas, espumas, móveis antigos, portas e janelas, que foram utilizados para montar peças decorativas e móveis para seis cômodos distribuídos em 115 metros quadrados. Todos os produtos expostos na casa estarão disponíveis para a compra.

“A ação tem como principal objetivo despertar a consciência de que nosso planeta tem a necessidade do reuso, do reaproveitar, do refazer, não apenas de descarte. Temos que mudar o conceito de ‘jogar fora’. A gente sabe que não existe jogar fora, a gente joga para dentro da cidade ou em algum lugar do nosso planeta. Queremos inspirar as pessoas para iniciativas como essa. Me sinto feliz e muito agradecida”, disse.

O primeiro modelo de ‘casa verde’ foi criado em 2013, quando Isa Perinotto montou uma casa dentro da empresa Whirlpool, em Rio Claro (SP), e desde então cria ambientes em diferentes espaços e cidades. Ela contou que a incorporação do conceito de sustentabilidade nas obras está relacionada ao fato de vivermos em mundo onde “muito se fala e pouco se faz”. Para Isa, a iniciativa é uma forma de tornar concreto algo que por vezes fica apenas no debate.

De acordo com a gerente de marketing do Buriti Shopping Mogi Guaçu, Bruna Marcon, sediar a iniciativa é motivo de muito orgulho. “É uma ação que está alinhada às práticas de ESG e visa ajudar socialmente as comunidades do entorno e os artesões que trabalham e conseguem obter seus empregos e vender suas artes em um centro comercial”, finaliza.

O Buriti Shopping Mogi Guaçu fica na rua Francisco Franco de Godoy Bueno, nº 801 – Cidade Nova Mogi Guaçu.