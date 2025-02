Buscas por Jovem Desaparecida em Santo Antônio de Posse se Intensificam

Fotos Redes Sociais

As buscas por Leiriane Marcela Aparecida Lima, de 14 anos, desaparecida desde 2 de fevereiro, estão sendo intensificadas pela Guarda Municipal e pelo Corpo de Bombeiros de Santo Antônio de Posse. As equipes estão averiguando todas as denúncias e informações recebidas, independentemente da relevância aparente, na tentativa de esclarecer o caso.

Nesta semana, as operações se concentraram em um lago no bairro São Judas e em áreas próximas, após uma denúncia. Leiriane foi vista pela última vez no bairro São Judas Tadeu, e desde então, familiares e autoridades seguem mobilizados em sua busca.

A população pode contribuir com informações que ajudem a localizar a jovem, entrando em contato com as autoridades locais.