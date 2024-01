CADASTRAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE EM SANTO ANTÔNIO DE POSSE: PERÍODO DE RECADASTRAMENTO ABERTO

Santo Antônio de Posse inicia o período de recadastramento para o Auxílio-Transporte, oferecendo uma oportunidade crucial para estudantes garantirem o benefício em 2024. O procedimento é indispensável para aqueles que desejam assegurar o reembolso de despesas com transporte durante o ano letivo.

Período de Recadastramento: 10/01/2024 a 05/02/2024

Durante esse intervalo, os estudantes interessados devem comparecer pessoalmente à Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada na rua Santo Antônio, 386 – Centro. O atendimento está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

A ausência no processo de recadastramento resultará na perda do direito ao reembolso, tornando essencial que todos os beneficiários cumpram com o prazo estabelecido.

Para efetuar o recadastramento com sucesso, os estudantes devem apresentar os seguintes documentos:

RG e CPF

Holerite ou Declaração de Ausência de Renda

Comprovante de Residência

Atestado de Matrícula

Cadastro no Cartão Cidadão é Obrigatório!

Além dos documentos mencionados, é imperativo que os estudantes já possuam cadastro no Cartão Cidadão. Este é um requisito essencial para a concessão do Auxílio-Transporte em Santo Antônio de Posse.

A Administração Municipal reforça a importância do recadastramento dentro do prazo estipulado para evitar transtornos e garantir que todos os beneficiários tenham acesso ao Auxílio-Transporte ao longo do ano letivo de 2024. A colaboração de todos é fundamental para o sucesso desse processo.

Não deixe de comparecer à Secretaria de Desenvolvimento Social durante o período designado e assegure-se de cumprir todos os requisitos para desfrutar do Auxílio-Transporte em Santo Antônio de Posse.