Café com Síndico traz a Limeira evento condominial com palestras e jantar com Paella Caipira

O Café com Síndico, maior evento itinerante condominial do estado de São Paulo, chega à cidade de Limeira no dia 3 de outubro (quinta-feira), a partir das 16h, com uma grande novidade. Além das palestras com muitas informações e a presença de várias empresas, será servido um jantar com Paella Caipira feita no tacho gratuitamente para os síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associação e gerentes predial. E não é só isso: o público também vai participar de um super sorteio de R$ 1 mil. “Venha participar de um encontro incrível no qual teremos muitas atrações: palestras, jantar, área kids e muito network”, convida Luciana Remondi, administradora de empresas e organizadora e diretora do Café com Síndico.Limeu

O evento, que vai acontecer no Nosso Clube, é gratuito para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais, que para participar, devem se inscrever no link https://cafecomsindico.com/inscricao-evento-novo?cod=216&evento=limeira-paellacaipiradosindico e enviar a ata/registro em carteira e/ou contrato de prestação de serviço comprovando a atuação no condomínio para garantir a participação e também a alimentação gratuita. “Para os demais participantes, a alimentação será cobrada à parte”, informa Rafael Vieira, diretor do Café com Síndico.

O Café com Síndico realiza encontros mensais, presenciais, que vão passando de região em região levando aos profissionais que atuam em condomínios, diversão, networking de qualidade voltado ao mundo condominial e a troca de experiências entre profissionais da área. São sempre encontros dinâmicos, alegres e cheios de muita informação atualizada.

“Nossos palestrantes convidados são profissionais especializados que levam, com leveza e interatividade, as mais recentes inovações e tecnologias destinadas à área condominial, visando auxiliar o síndico na gestão e na potencialização dos recursos”, detalha Luciana Remondi.

SERVIÇO

Paella Caipira do Síndico em Limeira

Data: Dia 3 de outubro

Horário: A partir das 16 horas

Local: Nosso Clube

Endereço: Avenida Ana Carolina de Barros Levy, 325 – Vila Paraíso – Limeira-SP

ENTRADA GRATUITA para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, advogados, condôminos, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

INSCRIÇÕES ATRAVÉS DO LINK:

https://cafecomsindico.com/inscricao-evento-novo?cod=216&evento=limeira-paellacaipiradosindico

Mais informações:

Equipe Café com Síndico – +55 19 99766-9075