CAFÉ COM VIOLA VALORIZA A HISTÓRIA E AS RAIZES DE JAGUARIÚNA!

Um domingo do jeitinho que o jaguariunense gosta, com muita música, alegria e diversão em mais uma edição do Café com Viola, realizada no Centro de Cultura Caipira na Estação de Guedes.

O evento é organizado pela secretaria de turismo e cultura da Prefeitura.

A animação ficou por conta da Orquestra de Violeiros do Jaguary, que entoou grandes sucessos da vida sertaneja.

O público, formado por pessoas de todas as idades, não parou de cantar nem um minuto nesta festa que já se tornou tradicional no calendário da cidade.