CAIXA D’ÁGUA: MAIS QUE UM RESERVATÓRIO

(Foto Pexels)

A instalação de cisternas ou caixas d’água adequadas em residências é essencial para que você e sua família não enfrentem dificuldades durante os períodos de manutenção, como na suspensão do fornecimento de água para reparos, melhorias no sistema ou falta de energia elétrica e também, contribuí para a sustentabilidade no uso da água, permitindo que as famílias tenham uma reserva própria em momentos críticos, como em caso de escassez.

A caixa d’água ou reservatório serve também para quebrar a pressão da água que entra no imóvel, evitando descargas nas tubulações internas. Em relação ao tamanho, o ideal é de que a reserva seja suficiente para garantir o fornecimento de até 24 horas de consumo. Por exemplo, se em sua casa moram 5 pessoas, em uma média de 200 litros de água por dia cada, o ideal é que sua caixa tenha uma capacidade e mil litros.

Com a participação ativa de cada morador, é possível garantir a continuidade do abastecimento e a preservação de um bem tão essencial à vida.