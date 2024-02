CAIXA e Governo Federal entregam mais de 1,3 mil moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida

Cerca de 5,3 mil pessoas serão beneficiadas nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e São Paulo

A CAIXA e o Governo Federal entregaram, nesta terça-feira (6), 1.328 moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) – Faixa I, nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e São Paulo, beneficiando cerca de 5 ,3 milhões de pessoas. As entregas foram realizadas nos municípios de Magé (RJ), Euclides da Cunha (BA), Paracatu (MG) e Santo Antônio de Posse (SP). Ao todo, foram investidos mais de R$ 95 milhões em empreendimentos.

Em Magé (RJ), a cerimônia de entrega das moradias contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente da CAIXA, Carlos Vieira, e de outras autoridades

O presidente Lula comemorou a entrega das moradias. “Uma coisa que me deixa muito emocionado é quando eu venho a uma cidade entregar a chave de uma casa para uma pessoa. Eu quero cuidar das pessoas que precisam ser cuidadas. Quem precisa do governo é o povo mais humilde desse país. Quem está aceitando essas casas não vai pagar nada. Porque é preciso que a gente tenha consciência de ajudar o povo. Para cuidar dos pobres, a gente governa com o coração”, disse.

Ainda durante a cerimônia, o presidente da República afirmou que o município será contemplado com uma unidade do Instituto Federal. “Eu vou anunciar que, até 2026, vai ter em Magé um Instituto Federal para formar esses meninos de Magé. Quando a gente tem uma profissão a gente vira tudo na vida”, disse.

Carlos Vieira, presidente da CAIXA, destacou a importância da retomada do Programa Minha Casa, Minha Vida para o bem-estar da população brasileira. “Essa felicidade estampada no rosto do povo de Magé – RJ se deve à retomada de um programa extremamente importante que foi parado há quase sete anos. Falo em nome de 87 mil economistas da CAIXA, que vibram por estarem participando do movimento que coloca o Brasil nas melhores estampas nacionais e internacionais, para entregar obras tão completas para o nosso povo brasileiro. Deixo aqui minha gratidão e reafirmo o compromisso de ajudar o Governo Federal a realizar sonhos como este, da própria casa”, disse.

O município de Magé (RJ) foi contemplado com a entrega de 832 moradias dos Residenciais Lótus e Lírio do Vale. Os empreendimentos são compostos por apartamentos de 44,87 m² e tiveram investimento de R$ 52,4 milhões. Cada unidade é avaliada em R$ 63 mil.

Entre os novos lares entregues hoje, estão os de Sônia de Oliveira Silva, Andreia da Silva Alves e Elaine Garcia Ribeiro.

Sônia tem 59 anos, é dona de casa e beneficiária do Bolsa Família. Tem uma filha e quatro netos. Morava no quintal da casa da mãe há 25 anos. Conta que sonhava com a própria casa. “Agora eu tenho uma casa que tanto eu sonhei e consegui para mim, para minha filha e para os meus netos”, declara aliviada.

Andreia tem 36 anos, é esteticista e mãe solteira de quatro filhos. Morava em área de risco, depois que a área foi interditada passou a receber aluguel social por dois anos. É paciente oncológico e faz tratamento no Instituto Nacional de Câncer (Inca). “Minha vida é uma trajetória. Quero dizer para as pessoas acreditarem. Eu morava de meu aluguel social, mas hoje estou aqui conquistando meu sonho da minha própria casa”, comemora.

Eliane tem 33 anos e quatro filhos e é beneficiária do Bolsa Família. O marido é pedreiro e a família morava em casas alugadas há 17 anos. A dona de casa relata o rompimento de saída do aluguel. “Eu já não aguentei mais a vida de aluguel, tinha dia que tinha, tia dia que não tinha. E minha jornada agora é ser feliz com meus filhos num bem-estar”, desabafa.

Santo Antônio de Posse (SP)

Em Santo Antônio de Posse (SP), foram entregues aos beneficiários 144 apartamentos, de 48,29m², do Residencial Adalberto Bergo, com investimento total de R$ 15,2 milhões. Cada apartamento está avaliado em R$ 96 mil.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve presente na entrega do Residencial e comentou sobre a grandiosidade das concessões simultâneas das moradias. “Só hoje, 1.328 famílias realizam o sonho da casa própria”, disse.

Marcelo Bonfim, vice-presidente de Governo da CAIXA, comentou sobre a retomada do programa no evento. “O Programa MCMV já entregou, na sua história, mais de 7 milhões de moradias desde quando ele nasceu. O programa, que estava paralisado, tinha mais de 80 mil unidades com obras paradas, e já foram retomados mais de 35 mil unidades habitacionais. Um pedido especial: não venda sua moradia. Não faça isso. Essa moradia é para sua família, para seus filhos. Este é um pedido da CAIXA para manifestar o direito à moradia prevista na constituição. Com muito prazer estamos aqui hoje e queremos participar também de outros empreendimentos aqui do município. Que vocês sejam muito felizes nesses apartamentos!”

Carla Abreu é uma das contempladas. Ela, que trabalha como gari, vai se mudar com os quatro filhos e o marido. “É uma sensação de muita alegria e felicidade que não tem explicação. Meus filhos e meu marido estão muito ansiosos para entrar no apartamento logo. Desde quando fiz uma vistoria, já fico pensando nos móveis planejados que quero fazer que eu me ache lindo. Morríamos o mundo todo em um cômodo só e para mim aqui é uma mansão. Quero agradecer a todos os funcionários da CAIXA pelo esforço porque aqui ficou a coisa mais linda”, comemorou.

Paracatu (MG)

A cidade de Paracatu (MG) recebeu o Residencial Vida Nova I, composto por 200 casas, de 52m² cada, e com valor de R$ 69 mil. O empreendimento recebeu investimento total de R$ 13,8 milhões.

Euclides da Cunha (BA)

Já o município de Euclides da Cunha (BA) foi contemplado com o Residencial Ararinha Azul, composto por 152 unidades habitacionais, do tipo casa sobreposta. O empreendimento recebeu investimento total de R$ 13,7 milhões. Cada casa possui 46,72 m² e está avaliada em R$ 90 mil.