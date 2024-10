Projeto Música na Villa traz Orquestra Rock a Campinas

Convites, com entrada franca, estão disponíveis a partir de hoje, 1º de outubro; apresentação, no dia 16 de outubro, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi

Uma viagem diversificada e atemporal pelo rock nacional e internacional, apresentada em versão orquestral, sob regência do maestro e arranjador Martin Lazarov e com entrada franca (os convites estão disponíveis a partir de hoje (1º de outubro). Esses são alguns dos atrativos do Orquestra Rock, espetáculo que acontece dia 16 de outubro, a partir das 20h, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi (Shopping Center Iguatemi), em Campinas (SP).& lt; /span>

A apresentação integra o projeto Música na Villa, idealizado para incentivar o conhecimento da música instrumental e a formação cultural da população. O projeto também se posiciona como um fomentador do senso crítico, despertando o interesse pelo repertório instrumental e erudito, lamentavelmente ainda pouco valorizado pelo grande público do país.

Criada em 2013 como Orquestra Arte do Bem, a Orquestra Rock – que já dividiu o palco com bandas brasileiras como Skank, Titãs, Jota Quest e Ira! – combina criativamente a música instrumental e erudita com a popular. Para definir o repertório, o maestro Lazarov utiliza sua notável habilidade de criar arranjos e versões exclusivas de grandes clássicos do rock e do pop nacional e internacional.

Para a apresentação em Campinas, a Orquestra Rock revisitará hits de bandas como Queen, AC/DC, Guns N’ Roses, U2, Legião Urbana, RPM e Blitz, além de homenagear o talento de Tim Maia.

O repertório é memorável:

• We Will Rock You (Queen)

• We Are the Champions (Queen)

• Highway to Hell (AC/DC)

• With or Without You (U2)

• Under Pressure (Queen)

• A verdadeira história da Blitz (medley)

• Louras Geladas (RPM)

• Não Sei Viver sem Ter Você (CPM 22)

• Os 10 mandamentos da Legião Urbana (medley)

• Tim Maia (medley)

• Don’t Stop Believing (Journey)

• Livin’ on a Prayer (Jon Bom Jovi)

• Sweet Child O’Mine (Guns N’ Roses)

A Orquestra Rock, um projeto Música na Villa, é uma realização do Ministério da Cultura por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Chem-Trend & SurTec, produção da AH7 Gestão Cultural em parceria com a Villa7 Cultura e apoio da Full House Produções Culturais.

Além da apresentação em Campinas, o Música na Villa fará uma série de outros concertos gratuitos com diferentes artistas pelo interior paulista. Acompanhe nossa programação no site www.musicanavilla.com.br

SERVIÇO

Orquestra Rock – Um projeto Música na Villa

Quando: 16 de outubro de 2024, às 20h

Onde: Teatro Oficina do Estudante Iguatemi (515 lugares), no Shopping Center Iguatemi Campinas (ambiente com acessibilidade para PCDs)

Endereço: Av. Iguatemi, 777 – Vila Brandina, Campinas (SP). Tel.: (19) 3294-3166

Quanto: Entrada franca, mas os convites devem ser retirados na bilheteria do teatro a partir de hoje, 1º de outubro, ou no site (também a partir de hoje, 1º de outubro) https://bit.ly/3Xuizz7

Realização: Ministério da Cultura (Lei de Incentivo à Cultura)

Patrocínio: Chem-Trend & SurTec

Produção: AH7 Gestão Cultural, em parceria com a Villa 7 Produções Culturais

Apoio: Full House Produções Culturais

Sobre a Chem-Trend

A Chem-Trend é a parceira mais conhecida mundialmente em agentes desmoldantes, agentes de purga e outras especialidades químicas de processo. Utilizando uma abordagem centrada no cliente e profunda pesquisa e desenvolvimento, a Chem-Trend fornece a sua expertise desde 1986 no Brasil e suas soluções inovadoras para ajudar seus clientes a se tornarem mais eficientes, produtivos e sustentáveis, agora e no futuro. A Chem-Trend oferece uma rede global integrada de especialistas técnicos e de produção experientes, reconhecidos e perspicazes, com instalações de ponta em Pesquisa & Desenvolvimento que dão suporte a uma ampla variedade de indústrias e necessidades. A empresa atende os seus clientes por meio de escritórios e plantas na América do Norte, América do Sul, Ásia e Europa, e é parte do Grupo Freudenberg. Para mais informações, visite https://br.chemtrend.com/

Sobre a SurTec

A SurTec desenvolve, fabrica e fornece especialidades químicas para acabamento de superfícies. Com seus quatro campos de aplicação – Limpeza de Peças Industriais, Pré-Tratamento de Metais, Eletrodeposição Funcional e Decorativa – a SurTec oferece um portfólio altamente abrangente neste setor. A SurTec é certificada pela ISO 9001 (Gestão da Qualidade). As certificações adicionais, de acordo com a ISO 14001 e ISO 45001, enfatizam os importantes objetivos corporativos de respeito ao meio ambiente, a conservação de recursos e a segurança. O SurTec Group, com sede em Bensheim, Alemanha, possui subsidiárias em 22 países e é parte do Grupo Freudenberg. Além disso, coopera com parceiros que representam a SurTec em mais de 20 países. A sede da SurTec do Brasil (escritório, laboratório, R&D, produção), está situada na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo. As instalações inauguradas no ano de 2016 reúnem e cumprem com todos os requisitos ecológicos, ambientais e segurança. Para maiores informações, visite nosso site https://www.surtec.com/landingpages/br/pt/

Sobre a Villa 7 Cultura

Com experiência de uma década no desenvolvimento de projetos culturais, a Villa 7 Cultura cria projetos assertivos, direcionados e personalizados para empresas que desejam promover a sinergia entre sua missão, visão e valores com as necessidades (reais) da comunidade que os recebe. A partir do comprometimento necessário para condução dos projetos de maneira ágil e singular com transparência e boa utilização dos recursos, a Villa 7 estreita laços com ONGs, instituições e artistas, trabalhando árdua e intensivamente para levar o melhor conteúdo para plateias mais do que especiais.

Sobre a AH7 Gestão Cultural

A AH7 Gestão Cultural atua para democratizar o acesso à arte e cultura para cocriar o futuro desejável para todos. Nascida em 2014, a AH7 tem a responsabilidade de gerir aquilo que é subjetivo, impalpável e simbólico de forma objetiva e organizada, sem riscos de interferência no processo criativo, sintonizando ideias e potencializando os resultados das ações pleiteadas.

Sobre a Full House Produções Culturais

Fundada em 2020 com o propósito de tornar a cultura acessível a todos, a Full House Produções Culturais tem sido uma fonte de apoio para uma ampla gama de projetos culturais por meio de parcerias estratégicas. Nosso objetivo é promover a cultura de forma inclusiva, utilizando a criatividade como um elemento chave para a expansão do conhecimento e da apreciação cultural. Junte-se a nós nesta jornada rumo a um mundo mais rico em diversidade cultural e inclusão. Seja cultura! Seja inclusivo! Seja Full House!