Caldas Country Festival 2024 anuncia Mari Fernandez com a festa “Mari Sem Fim” no trio elétrico

17ª edição do festival, que acontece em novembro, terá a presença ilustre da cantora cearense no trio elétrico; virada de lote acontece nesta sexta

O Caldas Country Festival anunciou nesta terça-feira (10) mais um nome que irá fazer parte de sua 17ª edição. A cantora Mari Fernandez leva a sua label “Mari Sem Fim” ao evento, que ocorre nos dias 15 e 16 de novembro, e se junta a outros grandes nomes do line-up como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Nattan e Edson & Hudson.

Com apenas 23 anos de idade e três anos de carreira, Mari Fernandez já é considerada uma das grandes vozes femininas da música brasileira. Provando seu talento e versatilidade como cantora e compositora, a cearense soma mais de 12 milhões de ouvintes no Spotify, com sucessos como “Não, Não Vou” e “Parada Louca” em sua discografia. Sua festa “Mari Sem Fim” já passou por cidades como São Paulo, Fortaleza, Aracaju, Manaus, Brasília e Natal, lotando estádios com um público somado de mais de 120 mil pessoas.

Em solo goiano, Mari promete fazer história e testar o limite do público até o amanhecer no trio elétrico, que é um dos momentos mais esperados do evento.

“Estou muito feliz em fazer parte dessa festa linda. É a minha segunda vez nesse festival tão tradicional e grandioso. Estou ansiosa para me apresentar novamente, dessa vez vai ser diferente, pois vai ser no trio, mais perto da galera! Estou ansiosa para viver essa experiência e sentir toda essa energia. Já adianto que vai ser pancada, viu? Estou chegando Caldas Country!”

Tendo lugar em um dos berços do sertanejo, no interior de Goiás, o Caldas Country Festival é um marco no calendário nacional de eventos musicais há mais de uma década. O evento anunciou recentemente parcerias com a Azul Viagens, operadora de Turismo da Azul, para promover pacotes que incluem passagens aéreas, hospedagens e uma experiência única; e também com o Lagoa Eco Towers Resort, que será o hotel oficial da edição deste ano.

Como parte do Circuito Sertanejo, o Caldas Country é a última etapa dos seis mais proeminentes eventos de música sertaneja do país. Ao longo de mais de 20 horas de música, a última edição, que trouxe uma audiência de 45 mil pessoas, teve shows de artistas como Bruno & Marrone, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Gustavo Mioto e Pedro Sampaio, entre outros.

Os ingressos para esta edição especial, programada para os dias 15 e 16 de novembro, estão disponíveis para compra através do site Totalacesso.com.

Na próxima sexta-feira (13) haverá virada de lote.