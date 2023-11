Caldas Country Festival começa hoje e promete fazer história!

Com grandes atrações no palco e muitas surpresas, o megaevento reúne pessoas de todo o Brasil em Caldas Novas (GO)

O Esquenta começou! Após um ano de espera e grande expectativa por parte do público, chegou a hora de criar grandes memórias no festival mais quente do Brasil, que acontece entre os dias 1 e 4 de novembro em Caldas Novas (GO).

Para aqueles que não querem perder nenhum momento do megaevento, se preparem para abrir o festival com o famoso esquenta, que acontece já na noite desta quarta-feira, 1, e conta com shows de Guilherme & Benuto e Netto DJ. A primeira noite vem seguida da pré-festa, que celebra a presença nos palcos da dupla Vini & Bisioli e Luan Pereira, uma das grandes revelações do sertanejo atual.

Após dois dias de muita festa e música boa, chega a vez dos artistas que integram o line-up dos dias 3 e 4 subirem ao inesquecível palco do Caldas Country Festival. Estão confirmados no megaevento: Bruno & Marrone, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Claudia Leitte (trio), Jorge & Mateus, Gustavo Mioto, Zé Neto & Cristiano, Pedro Sampaio, Edson & Hudson + Milionário, que chega com um tributo a dupla Milionário e José Rico, e Banda Eva (trio).

Com público estimado de 45 mil pessoas representando todas as regiões brasileiras, quem passar pelo megaevento sertanejo vai se impressionar com a estrutura e tecnologia planejada especialmente para os dias da festa. São 1856 pontos de iluminação e, no palco principal, um telão de led com 600 metros quadrados e 4000 kWh capaz de abastecer uma cidade de 100 mil habitantes!

Foram mais de 15 mil trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente no festival para transformar esse sonho em realidade e, sem dúvidas, esse megaevento vai entrar para a história!

A 16ª edição do Caldas Country Festival chega com grandes novidades e experiências diferenciadas, como o Ballantine’s Open Super Bull, um dos camarotes mais reconhecidos do Brasil. Além de ser open bar, a nova estrutura chega em um novo formato que liga o palco até a arena Extra VIP, proporcionando um contato ainda mais próximo entre o público e o artista.

Ainda sobre a estrutura do festival, o Camarote Brahma também foi a procura de inovação para trazer um espaço de rancho para o público. Pela primeira vez na história do Caldas Country Festival, a marca traz esse novo ambiente exclusivo que possibilita ao público momentos de refeições e descanso ainda com visibilidade privilegiada de todos os shows e atrações. Quanta novidade boa, né?!

Nesta edição, a organização do evento também proporcionou a abertura inédita de vendas individuais em até 10x sem juros. Assim, o público foi capaz de escolher as datas com shows de seus artistas favoritos ou optar pelo passaporte que dá direito ao acesso do festival por vários dias.

E, se você aproveitou o voo oficial do Caldas Country Festival no ano passado, chegou o momento de viver essa experiência novamente! O voo chega em Caldas Novas (GO) já no dia 2 de novembro e com um público preparado para curtir cada momento da pré-festa e do festival. Além disso, o megaevento também oferecerá excursões oficiais em novos formatos e pacotes especiais com hospedagem, logística e, claro, ingressos inclusos!

Em meio às festas, é importante ter um momento para focar nas questões ligadas a responsabilidade social e a organização do megaevento destinou uma equipe própria para esse assunto. O Caldas Country Festival está promovendo diversas ações e campanhas para a conscientização do público, seja em relação a diminuição do impacto ambiental ou até na criação de um ambiente protegido que acolhe as mulheres e pessoas em situações de vulnerabilidade no local.

Se você ainda não garantiu o seu ingresso, aproveita que ainda dá tempo! A compra dos passaportes pode ser feita em até 10x sem juros e os convites estão disponíveis no site Totalacesso.com.

Confira também o line-up!

Quarta, 1°/11: esquenta

Guilherme & Benuto

Netto DJ

Quinta, 2/11: pré-festa

Luan Pereira

Vini & Bisioli

Sexta, 3/11

Bruno & Marrone

Ana Castela

Maiara & Maraisa

Hugo & Guilherme

Claudia Leitte (trio)

Sábado, 4/11

Jorge & Mateus

Gustavo Mioto

Zé Neto & Cristiano

Pedro Sampaio

Edson e Hudson + Milionário

Banda Eva (trio)