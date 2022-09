CÂMARA AMPARO – Padre Wellington receberá título de Cidadão Amparense

O atual pároco da Paróquia São Sebastião, Wellington Gustavo de

Souza, teve seu título de Cidadão Amparense aprovado por todos os

vereadores na sessão ordinária do dia 12 de setembro.

A vereadora Sílvia Forato (PT), que apresentou o Projeto de Decreto

Legislativo nº 31/2022 [1], justificou sua indicação ao “grande

carinho e reconhecimento de toda a população, tanto por suas sábias

palavras, como pelo seu envolvimento com a comunidade e com as causas

sociais”.

Silvinha também falou sobre a didática do padre durante as missas. “A

forma como ele conduz e fala com a comunidade é muito tranquila, onde

as palavras são transmitidas de forma compreensível para a

população. Fico muito feliz em apresentar esse título a ele “,

destaca.

Padre Wellington nasceu em Mogi Guaçu/SP e, em 2001, ingressou no

Seminário Propedêutico na cidade de Caconde. Já no Seminário

Coração de Maria, em São João da Boa Vista, cursou Filosofia.

Depois, cursou Teologia na PUC- Campinas e pós-graduação em

Espiritualidade na faculdade Vicentina. Teve sua ordenação diaconal em

2008 e a presbiteral em 2009.

Estavam presentes na sessão os vereadores André de Oliveira (PP),

Antonio Cesar Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Edilson Santos (DEM),

Edilson José (Dil – PSD), Pastor Elson Batista (PL), Farlin Conrado

(MDB), Janaina Pereira (PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz Carlos de

Oliveira (Carlitinho – PSDB), Rosa Montini (PSDB) e Silvia Forato (PT).