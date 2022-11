CÂMARA AMPARO – Vereadores de Amparo aprovam contratação emergencial de 10 motoristas para a Saúde

Vereadores de Amparo aprovam contratação emergencial de 10 motoristas

para a Saúde

Ação atende orientação do TCSP e diminui horas-extras

Em caráter de urgência, foi votado e aprovado pela Câmara Municipal

de Amparo, o Projeto de Lei nº 80/2022 [1] que autoriza o Executivo a

abrir crédito adicional especial no orçamento para contratar

motoristas para a Secretaria Municipal de Saúde.

Na justificativa, o prefeito Carlos Alberto Martins explica que será

uma contratação emergencial de quatro motoristas para o transporte

sanitário e agendamento de pacientes, e seis motoristas para a central

de ambulâncias. “Essa necessidade se deve ao aumento significativo do

número de pacientes e também ao apontamento do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo pelo excesso de pagamento de horas extras”, diz no

Projeto.

Antes do início da sessão, o secretário municipal de Saúde, Gilberto

Ferreira Martins, esteve reunido com os vereadores e detalhou o projeto.

Ele informou que os recursos especiais serão oriundos de uma emenda

parlamentar federal e o valor total será de R$ 110.400,00. “Para não

correr o risco de interrupção ou paralisação do serviço de saúde,

justificamos a abertura de despesa para contratação emergencial”,

declarou. Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) já está assinado

entre município e TCSP para redução das horas extras.

O presidente da Câmara, Carlos Cazotti (MDB), ressaltou ainda que há

um concurso em andamento. “Segundo o prefeito, o chamamento está

previsto para o final de janeiro de 2023, quando a situação poderá

ser amenizada”, diz.

A vereadora Sílvia Forato (PT) declarou que o projeto tem que ser

aprovado para atender o cidadão que usa o serviço. “Como vereadora,

fico triste pela urgência com que entra, mas se tem o problema, na

saúde ainda, não tem como não aprovar. Mesmo que essa quantidade de

motoristas possa não sanar o problema”, diz.

Estavam presentes os vereadores André de Oliveira (PP), Antonio Cesar

Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Edilson Santos (DEM), Edilson José

(Dil – PSD), Pastor Elson Batista (PL), Farlin Conrado (MDB), Janaina

Pereira (PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho

– PSDB), Rosa Montini (PSDB) e Silvia Forato (PT).