Câmara aprova Danças Folclóricas Holandesas como patrimônio Cultural Imaterial de Holambra

Por unanimidade, a Câmara Municipal de Holambra aprovou nesta segunda-feira durante a 9ª Sessão Ordinária, o projeto de Lei nº 005, que declara como patrimônio cultural imaterial do município as manifestações culturais relativas às danças folclóricas holandesas. A iniciativa é de autoria da vereadora Jacinta Elizabeth Van Den Broek Heijden.

O projeto, visa preservar as manifestações culturais e os trajes utilizados em cada província dos Países Baixos. De acordo com o documento, o poder executivo, através da diretoria municipal de Turismo e Cultura, fica responsável pela manutenção da tradição, prestando apoio à promoção de eventos e criando mecanismos de motivação aos participantes, preservando a identidade cultural do município e incentivando a prática ao longo dos anos.

De acordo com a vereadora Jacinta, Holambra é reconhecida como Estância Turística exatamente pela cultura holandesa introduzida pelos pioneiros que aqui firmaram suas raízes. “Precisamos preservar a identidade cultural da cidade e incentivar a prática ao longo dos anos para que essa tradição nunca acabe, gostaria que esse projeto fosse compartilhado com a população de forma mais ampla, que todos pudessem ter a oportunidade de participar e aprender”, disse.

“As danças de roda nos trazem aprendizado em muitas coisas, como a cultura de vários povos, nos ensina a ter companheirismo, respeito e principalmente a compreender que somos todos iguais e precisamos um dos outros, além dos inúmeros benefícios à saúde”, completou a vereadora.

Indicações

Além da votação, foram apresentadas sete indicações. O presidente da Casa de Leis, Lucas Barbosa Simioni sugeriu ao executivo, o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores dos departamentos de Obras e Serviços Públicos que trabalham de maneira externa.

O vereador Jesus da Farmácia pediu para que seja realizado um estudo para parceria entre a Prefeitura, Escola Doméstica, Associação Comercial e outros, no sentido de fabricar máscaras e doar a população. Aparecido Lopes, também representante do legislativo, solicitou a colocação de lombada na Rua Flipsen próximo ao nº 158, no bairro Parque Residencial Imigrantes.

Jacinta Elizabeth van den Broek Heijden pediu melhoria na sinalização de trânsito no entroncamento entre a Perimetral Mário Bonano, HBR 040 (Benedito Barbosa), HBR 020 e a Rota dos Imigrantes e também entre HBR 40 e a entrada/saída da HBR 167 com sinalização de solo e placas indicativas e nas ordens e preferências. A Vereadora também solicitou ao executivo o conserto das canaletas de concretos que direcionam as águas das chuvas, em frente ao estabelecimento “LA VITA”, localizado no Bairro Fundão e a postergação da cobrança de alvarás de nosso comércio local e revisão da cobrança de IPTU.