Câmara aprova desconto para paulinenses se inscreverem em competições na cidade

Os vereadores de Paulínia aprovaram proposta, nesta terça-feira (7/5), para obrigar que eventos privados de caráter esportivo, quando realizados na cidade, ofereçam desconto na taxa de inscrição aos moradores do município.

O vereador Fabio Valadão (PL), autor do texto, defende a iniciativa como fora de incentivar a população a participar de competições e outros eventos esportivos, como corridas de rua.

Se o projeto for sancionado pelo prefeito, o desconto mínimo será de 20%. Para conseguir o benefício, será preciso apresentar comprovante de residência.

Com as fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul, o presidente da Câmara, Edilsinho Rodrigues (Podemos), convidou os cidadãos a doarem água, itens de higiene e outros mantimentos a quem precisa. O Legislativo tem um ponto de coleta, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade.

O vereador José Soares (Republicanos) abordou o Dia Internacional da Osteogênese Imperfeita. A data é comemorada em 6 de maio e busca chamar atenção para essa doença hereditária, caracterizada por uma deficiência na produção de colágeno, causando fragilidade óssea.

A 15ª Sessão Ordinária contou com outras 14 Moções (congratulações, aplausos ou repúdios), 27 Requerimentos (cobrança de medidas ou informações) e 55 Indicações (sugestões).