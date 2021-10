Câmara aprova mais 30 dias de leitos clínicos e UTI para covid-19

Prefeitura considera que pandemia ainda não está controlada e teme agravamento de casos

Após receber um Projeto de Lei (PL 073/2021) de natureza urgente da Prefeitura de Cosmópolis, a Câmara Municipal aprovou mais 30 dias de compra de leitos clínicos e da Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Misericórdia da cidade. A votação aconteceu na noite desta segunda-feira (18) na Sessão Ordinária da Casa de Leis.

Este PL autoriza o Executivo Municipal a manter o contrato da manutenção dos 20 leitos clínicos e 2 outros leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que são utilizados por pacientes que se recuperam da pandemia do coronavírus na cidade.

O valor do repasse, por mais estes 30 dias de prolongamento do contrato, custará aos cofres públicos R$250 mil que proverá a manutenção dos leitos e da compra de insumos utilizados no tratamento dos pacientes que porventura são internados em decorrência a Covid-19.

O texto elaborado pela Prefeitura, na mensagem legislativa direcionada aos vereadores, a Prefeitura considera que se faz necessária esta manutenção visto que “a situação da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus e suas variantes ainda não se encontra controlada”, diz trecho do PL.

E corrobora: “De acordo com as informações epidemiológicas, continua ocorrendo infecção da população pelo vírus, gerando risco de agravamento de casos, havendo, assim necessidade de continuação da prestação de serviços de leitos de UTI e clínica médica para atender a população”.

O Projeto de Lei foi aprovado pelos vereadores e segue para conclusão do Prefeito Municipal.