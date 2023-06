Câmara aprova que eventos exibam vídeos contra drogas e exploração sexual infantil

Os vereadores de Paulínia aprovaram, nesta terça-feira (6/6), proposta que obriga a exibição de vídeos educativos antidrogas e de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, na abertura de todos os shows e eventos culturais da cidade, públicos e privados.

Se o projeto for sancionado pelo prefeito, os organizadores deverão divulgar números de telefone para denúncias, apontar cuidados e reforçar práticas proibidas por lei, como venda de bebidas alcóolicas a menores de idade.

O autor, vereador Fabio da Van (Cidadania), diz que a iniciativa é importante para orientar a população e complementar outras ações existentes. De acordo com o texto, o conteúdo dos vídeos passará por análise do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paulínia.

Muitos vereadores debateram medidas para orientar os cidadãos sobre outro tema relevante: a preservação ambiental, na Semana do Meio Ambiente. O assunto foi tema de propostas dos vereadores Dr. Grilo (MDB), Loira (DC) e Messias Brito (PL).

O presidente da Câmara, Edilsinho Rodrigues, parabenizou os setores da Prefeitura responsáveis por organizar a Festa Junina na lagoa do João Aranha. Ele elogiou o modelo de eventos itinerantes por bairros paulinenses. Edilsinho ainda defendeu a participação popular na Campanha do Agasalho 2023, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade.

Foram apresentadas durante a 19ª Sessão Ordinária 57 Indicações (sugestões), além de 30 Requerimentos (cobrança de medidas ou informações) e 12 Moções (congratulações, aplausos ou repúdios).