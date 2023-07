Câmara aumenta número de projetos aprovados no primeiro semestre

A quantidade de novas leis aprovadas na Câmara de Paulínia aumentou 38% no primeiro semestre de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 120 projetos votados e sancionados pelo prefeito, enquanto os vereadores analisaram 87 entre janeiro e julho de 2022.

O levantamento desconsidera textos que passaram no Plenário mas receberam veto total na Prefeitura. Se somados outros tipos de propostas, o número total ultrapassa 2.570 iniciativas apresentadas no semestre.

As leis hoje em vigor tratam de temas diversos e relevantes para a cidade, como saúde, educação, impostos e segurança pública. Foi aprovado, por exemplo, programa municipal de prevenção contra a prática de atentados violentos nas dependências das escolas municipais.

Outra norma garante às mulheres presença de acompanhantes em consultas médicas. Também virou regra que o município desenvolva formas sustentáveis para evitar enchentes e alagamentos.

Grande parte das novas leis buscam tornar a cidade mais acessível: cartão para pessoas com deficiência; cotas em escolinhas de esporte; cadeiras de rodas em agências bancárias; banheiros adaptados em eventos; benefícios para pessoas com autismo (TEA) e sessões de cinema adaptadas com legendas, entre outras.

VOLTA DAS ATIVIDADES

A Câmara entrou em recesso no dia 4 de julho, depois de aprovar diretrizes para o Orçamento 2024. As sessões serão retomadas no dia 1º de agosto, às 17h30.

SEGURANÇA PÚBLICA

Projeto de Lei 73/2023

Institui o programa municipal de prevenção contra a prática de atentados violentos nas dependências das escolas municipais

Autoria: Ver. Alex Eduardo

Projeto de Lei 86/2023

Institui o programa de Cooperação Código Sinal Vermelho, visando o combate e a prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher

Autoria: Ver. Cicero Brito

SAÚDE

Projeto de Lei 23/2023

Garante às mulheres acompanhantes em consultas médicas

Autoria: José Soares

TRIBUTOS E ORÇAMENTO

Projeto de Lei 71/2023

Institui diretrizes para a lei orçamentária do município para o exercício de 2024

Autoria: Prefeitura

Projeto de Lei 124/2023

Fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Paulínia para a legislatura de 2025 a 2028

Autoria: Todos os Vereadores

OPORTUNIDADES

Projeto de Lei 119/2023

Institui a Feira de Cursos e Profissões no calendário oficial do município

Autoria: Ver. Tiguila Paes

Projeto de Lei 120/2023

Institui a política de incentivo aos cursinhos populares e comunitários

Autoria: Ver. Fábio Da Van

MEIO AMBIENTE

Projeto de Lei 03/2023

Dispõe sobre a adoção de mecanismos sustentáveis de gestão das águas pluviais para fins de controle de enchentes e alagamentos, aplicando no município o conceito de “Cidade esponja”.

Autoria: Ver. Pedro Bernarde

Projeto de Lei 16/2023

Dispõe sobre a elaboração de inventário arbóreo do município

Autoria: Ver. Dr. Grilo

Projeto de Lei 17/2023

Institui o Programa Municipal de Apoio aos Catadores de Materiais Recicláveis

Autoria: Ver. Dr. Grilo

Projeto de Lei 82/2023

Institui o ‘Selo Amigo Consciente’ no município

Autoria: Ver. Loira

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Projeto de Lei Complementar 3/2023

Reorganiza a administração da Prefeitura e cria dois departamentos: Inclusão Social e Diversidade/ Direitos Humanos e Igualdade Social

Autoria: Prefeitura

Projeto de Lei 08/2023

Obriga colocação de visor eletrônico nas clínicas médicas, laboratórios, consultórios e demais atividades de saúde, para atendimento da população surda

Autoria: Ver. Cícero Brito

Projeto de Lei 14/2023

Dispõe sobre o atendimento no andar térreo das agências bancárias aos idosos, gestantes, pessoas com crianças até 05 anos e pessoas com deficiência e dificuldades de locomoção.

Autoria: Ver. Dr. Grilo

Projeto de Lei 18/2023

Institui o cartão Mais Acessível, para as pessoas com deficiência do município

Autoria: Ver. Dr. Grilo

Projeto de Lei 20/2023

Estabelece no mínimo 10% de vagas para pessoas com deficiências nas escolinhas de esporte da cidade

Autoria: Gibi Professor (PTB)

Projeto de Lei 24/2023

Obriga fornecimento de cadeiras de rodas em agências bancárias, para clientes com dificuldades de locomoção

Autoria: Ver. Fabio da Van

Projeto de Lei 36/2023

Torna obrigatórios banheiros químicos adaptados às necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em eventos públicos municipais e/ou privados no município

Autoria: Ver. Fabio da Van

Projeto de Lei 47/2023

Institui sessões de cinema adaptadas com legendas em língua portuguesa, para as pessoas com deficiência auditiva

Autoria: Ver. Dr. Grilo

Projeto de Lei 52/2023

Institui a Semana Municipal da Luta das Pessoas com Deficiência (em setembro)

Autoria: Ver. Dr. Grilo

Projeto de Lei 53/2023

Institui no município de Paulínia o “Mês Abril Azul”, dedicado a ações de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista – TEA

Autoria: Ver. Cicero Brito

Projeto de Lei 54/2023

Obriga que escolas tenham cadeiras adaptadas para pessoas com deficiência e obesos

Autoria: Vereador Loira

Projeto de Lei 63/2023

Dispõe sobre a utilização do símbolo internacional de acessibilidade, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), no município

Autoria: Ver. Cicero Brito

Projeto de Lei 65/2023

Estabelece o direito à presença de intérprete de Libras, para acompanhar as consultas de pré-natal, o trabalho de parto e as consultas no puerpério das gestantes, parturientes e puérperas com deficiência auditiva

Autoria: Ver. Fabio da Van

Projeto de Lei 100/2023

Institui benefícios para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em eventos promovidos ou apoiados pelo município

Autoria: Ver. Loira

Projeto de Lei 101/2023

Dispõe sobre a conscientização da doença celíaca e institui o passaporte celíaco no município

Autoria: Vereadores Alex Eduardo e Messias Brito (Boi)

Projeto de Lei 113/2023

Dispõe sobre a utilização de avisos sonoros para atendimento de pessoas com deficiência visual no município

Autoria: Ver. Dr. Grilo

Projeto de Lei 118/2023

Torna obrigatório cardápio no formato impresso nos estabelecimentos do ramo de restaurantes, bares, casas noturnas, lanchonetes e congêneres

Autoria: Ver. Fabio da Van

CULTURA, ESPORTE E LAZER

Projeto de Lei 35/2023

Institui o projeto Geladeiroteca (transformação de geladeiras doadas em bibliotecas ao ar livre)

Autoria: Ver. Fábio da Van

Projeto de Lei 123/2023

Institui a política municipal “Vini Jr.” de combate ao racismo nos estádios e nas arenas esportivas do município

Autoria: Ver. Alex Eduardo

HABITAÇÃO

Projeto de Lei Complementar 02/2023

Dispõe sobre a regularização de construções clandestinas e irregulares

Autoria: Prefeitura

DATAS E CAMPANHAS

Projeto de Lei 02/2023

Inclui no calendário oficial de eventos o Dia Municipal do Migrante e Imigrante, a ser comemorado anualmente no dia 19 de junho.

Autoria: Ver. Fábio da Van

Projeto de Lei 07/2023

Institui o dia 24 de agosto como o Dia Municipal do Beach Tennis

Autoria: Ver. Pedro Bernarde

Projeto de Lei 09/2023

Institui o Dia Municipal de Luta Contra a Endometriose e a Semana Municipal de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose.

Autoria: Ver. Cícero Brito

Projeto de Lei 64/2023

Institui o Dia Municipal de Conscientização e Orientação da Osteogênese Imperfeita (doença que prejudica a formação dos ossos) – 6 de maio

Autoria: Ver. Cicero Brito

Projeto de Lei 72/2023

Institui a campanha permanente de orientação sobre a síndrome de Diógenes

Autoria: Ver. Fabio Da Van

Projeto de Lei 81/2023

Institui o Dia Municipal dos Veteranos da Segurança Pública (11 de novembro)

Autoria: Ver. Alex Eduardo

Projeto de Lei 114/2023

Institui o Dia Municipal dos Animais (14 de março)

Autoria: Ver. Fabio da Van

Projeto de Lei 115/2023

Institui o Dia Municipal da Prática de Futevôlei (9 de abril)

Autoria: Ver. Pedro Bernarde

Projeto de Lei 117/2023

Institui o Dia Municipal do Protetor Independente de Animais (04 de outubro)

Autoria: Ver. Fabio da Van

Projeto de Lei 121/2023

Institui a Semana Municipal do Bebê (2ª semana de maio)

Autoria: Ver. Fábio Da Van