Câmara de Amparo abre trabalhos legislativos de 2023 com a presença do prefeito

A primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Amparo em 2023 contou com a presença do prefeito municipal, Carlos Alberto Martins (MDB), no dia 6 de fevereiro. “Desejo aos senhores e senhoras um ano de trabalho com muita paz. Estamos trabalhando muito e sempre, com o apoio e aval dos vereadores. Os desafios não são poucos e nem pequenos. Nossa guerra é diária, principalmente em face da burocracia que precisa ser superada. Mas é bom ressalvar que não é possível transformarmos nossa cidade sem a análise e o crivo da Câmara”, declarou ele.

Na sequência, o prefeito destacou que é a Câmara que define e avalia as ações de um município, ao aprovar o orçamento, e expôs algumas das conquistas do Executivo no ano de 2022. Veja os principais tópicos:

EDUCAÇÃO: reforma, pintura e conserto de todas as unidades escolares municipais; inauguração de duas novas escolas; entrega de kits escolares e uniformes para alunos pela primeira vez na gestão municipal; aquisição de um prédio próprio para a Secretaria de Educação; aumento da carga horária da pré-escola; aquisição de equipamentos modernos; início da construção de duas novas creches, entre outros.

SAÚDE: médico pediatra 24 horas na Santa Casa Anna Cintra; desapropriação da Santa Casa; mutirão de cirurgias de cataratas; inauguração da Casa de Atendimento da Mulher; instalação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu);

DESENVOLVIMENTO URBANO: Lei Municipal de Habitação – novo e inédito; Lei da Anistia; Lei de Incentivos Fiscais; reativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável; implantação do CEP Rural.

OBRAS E SERVIÇOS: recuperação asfáltica de mais de 100 ruas; reforma de pontes em estradas rurais; manutenção diária.

CULTURA E TURISMO: “é uma transformação do que não existia para tudo o que acontece hoje na Cultura e Turismo de nossa cidade”, disse o prefeito, citando a criação da Escola das Artes; abertura de novos cursos; reforma do Mercado Municipal e Complexo Turístico; revitalização do Museu e Cristo; pinacoteca; Centro de Informações Turísticas; eventos como Festival de Inverno e Natal.

MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL: aumento das castrações (400/mês); regularização para implantação do Castramóvel; investimento em cooperativa de recicláveis.

SEGURANÇA PÚBLICA: videomonitoramento; viaturas para Guarda Civil Municipal; compra de armamentos novos pela primeira vez; veículos para o Corpo de Bombeiros.

TRANSPORTE PÚBLICO: licitação para o serviço do transporte público coletivo após 42 anos; menor tarifa da região por conta do subsídio aprovado.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL: trabalho em etapas para recuperar o poder de compra dos mais de 2000 servidores de Amparo, iniciando por aqueles que ganham os menores salários; aumento do vale-alimentação.

Ao final do pronunciamento, o presidente da Câmara, vereador Edilson Camillo (Dil – PSD), parabenizou e agradeceu ao chefe do Executivo pela compreensão e reconhecimento do trabalho do Legislativo Amparense. “Isso é muito importante porque as leis e projetos passam por aqui. E nós, como vereadores, somos comprometidos em tentar resolver as questões que possam melhorar a vida dos cidadãos amparenses”, disse.

O presidente acrescentou ainda a importância do apoio de Carlos Alberto na conquista da sede própria da Câmara Municipal. “A nova Câmara só vai existir graças ao seu empenho e trabalho, junto com o ex-presidente, vereador Carlos Cazotti. Muito obrigado!”.

Estavam presentes na sessão os vereadores Alice Veríssimo (União), André de Oliveira (PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Edilson Camillo (Dil – PSD), Farlin Conrado (MDB), Janaina Pereira (PDT), Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – PSDB), Osmar Dorigan (MDB), Pastor Elson Batista (PL), Rosa Montini (PSDB) e Sílvia Forato (PT).