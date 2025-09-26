Câmara de Paulínia convoca Sabesp para discutir problemas no abastecimento de água

A Câmara de Paulínia recebeu nesta quinta-feira (25/9) o gerente regional da Sabesp, Valdemir Viana de Freitas, e uma equipe de diretores e coordenadores da companhia para tratar dos problemas enfrentados pela população com o abastecimento de água desde o início deste mês.

A reunião durou três horas, sendo 40 minutos dedicados exclusivamente ao problema da água amarelada registrada entre 3 e 7 de setembro, após ocorrência na Estação de Tratamento de Água (ETA) do João Aranha. Segundo a Sabesp, a alteração na coloração foi causada por fatores climáticos. A gerente Sheila Câmera afirmou que, apesar da coloração, a água estava própria para consumo, mas reconheceu que a orientação para a população lavar caixas d’água e redes internas não foi repassada, o que prolongou os efeitos em muitas residências até hoje.

O coordenador de Relações Institucionais, Josevan Cardoso Moreno, admitiu falhas na comunicação da empresa, destacando que este é um ponto a ser corrigido. O gerente regional garantiu que haverá melhorias, com prioridade no atendimento presencial da agência, maior transparência nas informações sobre obras e acompanhamento dos projetos pelos vereadores e Prefeitura.

Outros temas abordados foram tarifas, troca de hidrômetros, manutenção, ressarcimento por danos, renovação do contrato após a privatização parcial da empresa e atenção ao esgoto do bairro Cascata. O gerente regional afirmou que a companhia quer estreitar a parceria com o Legislativo e que as demandas apresentadas serão verificadas e atendidas.

O secretário de Governo da Prefeitura, Silas Faria, agradeceu em nome do prefeito ao presidente da Câmara, Pedro Bernarde (DC) e ao líder do Governo, José Soares (Republicanos) pela abertura ao diálogo. Bernarde avaliou a reunião como positiva por aproximar a Sabesp do Legislativo. As demandas pontuais levantadas pelos vereadores serão encaminhadas diretamente ao coordenador de manutenção, Marcelo Maroli, para providências.

Participaram da reunião pela Sabesp Simone Lara F. Oliveira (gerente de Empreendimentos), Sheila Câmera (gerente do Departamento de Tratamento de Água), Josevan Cardoso Moreno (coordenador de Relações Institucionais), Marcelo Maroli (coordenador de Manutenção) e Maurício de Miranda Martins Pereira (encarregado de Produção de Água).

Estiveram presentes os vereadores Pedro Bernarde (DC), presidente da Casa; Douglas Guarita (DC); Tiguila Paes (Cidadania); Messias Brito (PL); Alex Eduardo (PRTB); Gibi Professor (Podemos); Anderson Henrique (MDB); Flávio Xavier (Podemos); Helder Pereira (PL); Neco Vieira (PL); Lucas Barros (DC); Sargento Camargo (Republicanos); e o líder do Governo, José Soares (Republicanos). Também participaram assessores de parlamentares ausentes e o secretário de Governo da Prefeitura, Silas Faria, que representou o prefeito.

Texto: Eloy de Oliveira