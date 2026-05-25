ENGRA E JD ELIZA VOLTAM A VENCER NA TAÇA OURO DO AMADORZÃO
Quatro jogos movimentaram na sexta,23, e sábado,24, o Campeonato Amador de Futebol – Amadorzão – Taça Ouro, uma realização da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna.
Engra e Jardim Eliza conquistaram sua segunda vitória consecutiva e foram os destaques da segunda rodada. Confira os jogos e a classificação:
Azulão (sexta)
Engra 4 x 0 Roseira de Baixo
Cruzeiro 1 x 3 Vila São José
Azulão (sábado)
Peralta 1 x 1 Fantasma do Morro
Jd Eliza 1 x 0 U.S. Vila Nassif
No Grupo A o Fantasma do Morro lidera isoladamente com 4 pontos. Já no Grupo B, Engra e Jd Eliza lideram com 6 pontos.
Foto: Thiago Carvalho (Arquivo)