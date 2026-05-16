Homem é preso por tráfico de drogas durante fiscalização em Serra Negra

Polícia Rodoviária apreendeu porções de crack e maconha, além de dinheiro e um celular, após abordagem a uma motocicleta

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira, 15 de maio, em Serra Negra. A ocorrência foi registrada por volta das 14h30, durante fiscalização de trânsito realizada por policiais do 2º Pelotão da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária.

Segundo a Polícia Rodoviária, a equipe sinalizou a abordagem a uma motocicleta durante patrulhamento pela rodovia Constâncio Cintra. Antes de parar o veículo, o condutor teria arremessado um pacote no acostamento.

Os policiais realizaram uma varredura no local e localizaram o objeto. Dentro do pacote, foram encontradas substâncias com características semelhantes a crack e maconha.

Diante da constatação, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido ao Distrito Policial de Serra Negra, onde a autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão.

Após pesagem oficial, foram apreendidos 101 gramas de crack e 5 gramas de maconha. Também foram recolhidos R$ 80 em dinheiro e um aparelho celular encontrados com o abordado.

O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12