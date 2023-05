Câmara de Santo Antônio de Posse realiza Café da Manhã Especial das Mães

A Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse realizou um café da manhã especial em homenagem ao Dia das Mães. O evento em homenagem a todas as mães aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 17 de maio, na sede da Câmara Municipal.

O café da manhã foi uma iniciativa dos vereadores e contou com a presença do presidente da Câmara João Marcos Bazani, do prefeito municipal João Leandro Lolli e da vice-prefeita Ana Brandão, além da primeira-dama do município e das mães que foram homenageadas nessa data.