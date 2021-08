Câmara de Vereadores de Mogi Mirim realiza Audiência Pública sobre “Retomada dos Eventos em Meio a Pandemia de Covid-19”

A Câmara Municipal de Mogi Mirim realiza nesta quinta-feira, dia 18 de agosto, a Audiência Pública com o tema “Retomada dos Eventos em Meio a Pandemia de Covid-19”. A audiência acontece no Plenário da Câmara Municipal, á partir das 19 horas. A Audiência Pública será realizada nos termos do Artigo 225, IV, Inciso 2º, do Regimento Interno e tendo em vista o Requerimento do vereador Alexandre Cintra. A população de Mogi Mirim está convidada a participar da Audiência Pública que irá discutir sobre a retomada dos eventos em meio a pandemia de Covid-19. Enquanto se discute a volta às aulas que, fatalmente acontecerá em breve na rede municipal, também está no radar no Legislativo, um tema não menos importante, a retomada dos eventos sociais e culturais na cidade. Requerimento de Alexandre Cintra (PSDB, aprovado esta semana, agendou dia 19, nesta quinta-feira, às 19h, uma audiência pública, no plenário da Câmara, com promotores de eventos e profissionais envolvidos para discutir o assunto. “Estes profissionais estão há um ano e meio sem poder trabalhar. Trata-se de um setor que gera muitos empregos e renda e tenho a certeza que, quando puderem voltar a trabalhar, a fazer eventos, vão tomar todo cuidado para garantir a segurança de todos”, disse o vereador.