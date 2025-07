CÂMARA E SENADO

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, com 383 votos favoráveis e 98 contrários, o Projeto de Decreto Legislativo, que revoga o decreto do governo que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O Plenário do Senado Federal também aprovou. O senador Efraim Filho (União-PB), destacou que a busca pelo equilíbrio e pela responsabilidade fiscal apenas pelo lado da receita, com aumento de impostos para quem produz para o país, já não é mais o caminho e alternativas precisam ser buscadas.

OPORTUNIDADE DE EXPANSÃO

Aintegração dos Serviços de Inspeção estaduais, municipais e consórcios públicos ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA) permite que os produtores rurais comercializem os produtos agropecuários em todo o território brasileiro. O Sisbi-POA padroniza os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal, agregando valor e permitindo a abertura de novos mercados.

CONTROLE DE JAVALIS

O aumento exacerbado do número de javalis no estado de São Paulo tem impactado negativamente no agronegócio. São danos, em especial, às lavouras e ainda a contaminação sanitária e abalos ambientais, uma vez que estes animais consomem diversas culturas, reviram o solo, comprometem a qualidade da água e também podem transmitir doenças para animais domésticos e para humanos.

CARNES, OVOS E LEITE

A produção de carnes, ovos e leite apresentou aumento no 1º trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado, avalia a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em comunicado técnico publicado. O documento analisa os dados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, de Leite e da Produção de Ovos de Galinha do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgadas neste mês. De acordo com a CNA, houve aumento nos abates de bovinos de 5,5%, com destaque para vacas e novilhas, o que pressionou os preços do boi gordo.

PREÇO DAS FRUTAS

Mamão, laranja, melancia e banana registraram queda de preços nos principais mercados atacadistas do país analisados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no último mês. As quedas nas cotações das três primeiras frutas ficaram acima de 10%, enquanto a banana registrou uma redução de menor intensidade. É o que mostra o 6º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), divulgado pela Companhia. De acordo com o levantamento da Conab, houve queda de 16,89% na média ponderada de preços do mamão.

SAÚDE DO SOLO

Diante de especialistas de 22 países presentes ao Simpósio Latino-Americano e Caribenho de Pesquisa de Carbono do Solo, a presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, defendeu a necessidade urgente de fortalecer a cooperação científica para impulsionar pesquisas voltadas à saúde do solo. Segundo ela, o evento, que aconteceu, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, foi uma plataforma de diálogo entre a ciência, formuladores de políticas públicas, setor produtivo e sociedade civil.

PREVENÇÃO A INCÊNDIOS FLORESTAIS

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de São Paulo (Senar-SP) lançará neste mês de julho o “Seminário – Prevenção e Combate a Incêndios Florestais” visando sensibilizar pequenos produtores e trabalhadores rurais quanto a prevenção e combate às queimadas. No início de junho, foi realizado treinamento para 13 instrutores que já ministram cursos pelo Senar-SP de Formação Profissional Rural e Promoção Social, nos títulos pertinentes a incêndio.

TRATORES E IMPLEMENTOS

Com foco na modernização de máquinas no campo e no fortalecimento da agricultura familiar, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, firmou novos convênios com cooperativas de crédito para expansão do FEAP Pró-Trator e Implementos. As parcerias foram oficializadas com o Banco Cooperativo Sicredi, o Banco Cooperativo Sicoob e a Cooperativa Central de Crédito Cresol Baser. (Com informações de assessorias)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista