CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA RECEBE CERTIFICAÇÃO “SELO DIAMANTE DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA”

Câmara Municipal de Jaguariúna conquistou um feito histórico: ganhou o selo Diamante de Qualidade em Transparência, oferecido no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). O prêmio se deve à transparência das informações e dados publicados através do site oficial do Poder Legislativo, conferido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).