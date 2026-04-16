Câmara Municipal retoma projeto Câmara Jovem e realiza visitas em escolas do município

Nesta semana, os vereadores da Câmara Municipal realizaram visitas a três unidades escolares do município — a escola do bairro Imigrantes, o Colégio Participação e a Escola do Parque dos Ipês — com o objetivo de apresentar o projeto Câmara Jovem, iniciativa que estava desativada há cerca de dez anos e que agora é retomada com uma proposta atualizada e ampliada.

O projeto tem como principal finalidade aproximar crianças e adolescentes do Poder Legislativo, promovendo o entendimento sobre o funcionamento da Câmara Municipal de forma educativa, cidadã e apartidária. A proposta busca incentivar a participação consciente dos jovens na construção da sociedade, despertando o interesse pela política como instrumento de transformação social, livre de vieses ideológicos ou partidários.

Poderão participar do processo e se candidatar os alunos regularmente matriculados do 6º ao 9º ano do ensino fundamental nas escolas participantes, garantindo a inclusão de estudantes em uma fase importante de formação cidadã.

Em cada escola participante, serão eleitos, por meio do voto dos alunos, três vereadores mirins e três suplentes, formando um grupo representativo que atuará ao longo do projeto. Cada estudante eleito contará com o acompanhamento de um vereador padrinho, que será responsável por orientar, esclarecer dúvidas e contribuir com a formação cívica dos jovens.

As sessões da Câmara Jovem deverão ocorrer mensalmente, sempre no contraturno escolar, com o apoio da estrutura da Câmara Municipal. Durante esses encontros, os vereadores mirins poderão apresentar indicações, sugestões e propostas, que terão validade e poderão contribuir diretamente com melhorias para o município.

Além das atividades legislativas, os participantes também terão a oportunidade de vivenciar experiências institucionais, como visitas à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e à Câmara Municipal de São Paulo, entre outras ações formativas.

Para a Câmara Municipal, o projeto representa um importante instrumento de conscientização política por meio da juventude, fortalecendo valores como cidadania, responsabilidade social e participação democrática desde cedo.

A posse dos vereadores mirins eleitos está prevista para ocorrer no final do mês de maio, marcando oficialmente o início de mais um ciclo do programa Câmara Jovem no município.