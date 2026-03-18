Museu de Holambra inicia catalogação de acervo e revela histórias por meio de latas holandesas

Trabalho conduzido pela conservadora e museóloga Dra. Janaina Xavier, com colaboração de Edineia Molari, resgata relações comerciais, culturais e históricas entre a Holanda e o Brasil

O Museu de Holambra iniciou recentemente um importante processo de catalogação de seu acervo, começando por um conjunto de aproximadamente 30 latas de origem holandesa, que trazem elementos históricos, culturais e comerciais relevantes.

As peças, que armazenavam produtos como chocolate em pó, tabaco, biscoitos e chá, datam principalmente das décadas de 1950, 1960 e 1970, com alguns exemplares ainda mais antigos, da década de 1920. Mais do que recipientes, os objetos revelam aspectos da indústria holandesa e suas conexões com o comércio internacional, incluindo relações com antigas colônias, como a Indonésia.

Além do valor histórico, as latas também se destacam pela estética. Muitas apresentam ilustrações artísticas, conteúdos pedagógicos e referências à literatura infantil holandesa, evidenciando o cuidado com o design e o papel desses itens como objetos de uso doméstico e decoração.

O trabalho de catalogação, conduzido pela especialista Jana Xavier, com colaboração de Edineia Molari, bibliotecária do museu e assistente de acervo, permite que cada peça receba identificação formal e passe a integrar de forma estruturada o acervo do museu. A partir desse processo, os objetos deixam de ser apenas itens expositivos e passam a contar histórias sobre circulação de mercadorias, práticas culturais e contextos históricos.

Durante a análise, também foram identificadas peças de outras origens, como Inglaterra, França e Brasil, o que contribui para a definição da política de acervo do museu e para o alinhamento com sua missão de preservação da identidade ligada à imigração holandesa.

A iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre a história da Holanda e sua influência na formação cultural de Holambra, utilizando os objetos como ferramenta de conexão entre passado e presente.

De acordo com a Dra. Janaina Xavier, a catalogação é uma etapa essencial dentro do funcionamento de um museu, pois integra o processo de preservação, pesquisa e comunicação do acervo. Segundo ela, mesmo com mais de quatro décadas de existência, o museu ainda não possuía esse levantamento estruturado, o que limitava o desenvolvimento de exposições mais aprofundadas e a compreensão da própria identidade da instituição.

“A partir da catalogação é possível entender o que o museu possui, o que está em excesso e o que ainda precisa ser incorporado à narrativa, seja por meio de doações ou aquisições. Esse processo permite alinhar o acervo à proposta do museu e fortalecer sua missão”, explica.

A escolha pelas latas, segundo a museóloga, ocorreu tanto pelo interesse estético quanto pela praticidade no manuseio. “Esses objetos sempre chamaram atenção pelas ilustrações e pelo potencial artístico. Além disso, por serem peças menores, foi possível iniciar o trabalho com mais facilidade”, destaca.

O aprofundamento no estudo das peças também abre novas possibilidades para exposições futuras. A análise identificou, por exemplo, conteúdos pedagógicos voltados ao público infantil, o que permitirá relacionar os objetos à história da educação holandesa e sua influência na formação cultural dos imigrantes em Holambra.

Outro ponto importante levantado durante o processo é o diagnóstico do estado de conservação das peças. A catalogação permite identificar desgastes, como a oxidação do metal, e propor medidas de preservação adequadas, garantindo a longevidade do acervo.

Além do trabalho interno, o museu também pretende ampliar o acesso do público às informações levantadas. A proposta é divulgar gradualmente o acervo nas redes sociais, em futuras plataformas digitais e em ações educativas, permitindo que o conhecimento ultrapasse os limites físicos do espaço.

“A ideia é colocar esse acervo em circulação, gerar pesquisas, promover trocas com outras instituições e até possibilitar exposições em diferentes espaços. A catalogação abre diversas oportunidades para o museu”, completa.

Sobre Dra. Janaina Xavier:

Graduada em Artes, Especialista em Conservação de Artefatos, Mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural, Mestre em Museologia, Doutora em Artes Visuais. Tem 20 anos de experiência em gestão técnica e curadoria de museus.

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