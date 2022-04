Câmara vota nesta segunda organização administrativa do Saean

A organização administrativa do Serviço de Águas e Esgoto de Artur Nogueira será votada nesta segunda-feira (18) pelos vereadores do município. O projeto de Lei Completar (PLC-003/2022) altera e ajusta termos e funções do quadro pessoal da autarquia. A sessão da Câmara Municipal começa às 18h30 e será transmitida ao vivo pelo Portal Nogueirense.

Na última semana funcionários do Saean estiveram presentes aguardando a apresentação do PLC que não aconteceu. O vereador Adalberto Di Lábio (PSD) afirmou na ocasião que a tramitação do projeto estava parada devido a brechas encontradas pelos vereadores após explicações da autarquia.

Conheça o projeto na íntegra

“O Projeto de Lei que trata da reforma administrativa do Saean se encontra parado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), porque fizemos dois requerimentos para os responsáveis do Saean. O primeiro era que eles viessem e nos trouxéssemos esclarecimentos sobre algumas mudanças nessa reforma. Vieram aqui, nos explicaram e a comissão se debruçou novamente para analisar o projeto, porém encontramos algumas brechas, algumas arestas e enviamos um novo ofício para a Superintende do Saean para que ela respondesse os nossos questionamentos”, explicou o vereador.

Presença de servidores

Na ocasião o vereador Adalberto Di Lábio falava em cautela. “A CCJ, as demais comissões desta Casa e os demais vereadores primam sempre pelo zelo da legalidade e vamos fazer o que está dentro da lei. Vamos fazer com bastante cautela”, concluiu o parlamentar.