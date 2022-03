Câmeras de segurança flagram roubo a farmácia em Mogi Guaçu; homem é preso

Um homem de 25 anos foi preso suspeito de roubo a uma farmácia na tarde deste domingo (13), em Mogi Guaçu. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação. Na imagem é possível ver quando o homem chega e depois quando assalta dois caixas do estabelecimento, com o que parece ser uma faca na mão. Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e, com as características do criminoso, começou um patrulhamento nas proximidades. Conforme o registro policial, um suspeito foi visto em uma casa na Rua João Batista Franco e o proprietário do imóvel informou aos policiais que ele invadiu, pegou uma bermuda e camisa preta e fugiu novamente.