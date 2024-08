Caminhada Cooperatividade será realizada em Santo Antônio de Posse

No próximo dia 25 de agosto, a cidade de Santo Antônio de Posse será palco da Caminhada Cooperatividade, um evento organizado pelo Veiling Holambra em parceria com a Prefeitura Municipal. A caminhada, que busca promover a saúde, a união e a solidariedade, terá início às 7h, no Ginásio Municipal de Esportes Francisco Ferreira Silva.

A programação do evento começa com a troca de camisetas, que ocorrerá às 7h. Para garantir a camiseta, os participantes devem doar 1kg de alimento não perecível, reforçando o espírito de cooperação e apoio às comunidades locais.

Às 8h30, haverá um aquecimento conduzido por profissionais de educação física, preparando os participantes para a largada, que acontecerá às 8h40. A caminhada promete ser um momento de descontração, interação e incentivo à prática de atividades físicas.

O Veiling Holambra e a Prefeitura de Santo Antônio de Posse convidam todos os moradores e visitantes a participar da Caminhada Cooperatividade. Reúna seus amigos e familiares e venha fazer parte deste movimento pela saúde e solidariedade!

Serviço:

Data: 25 de agosto

Horário: 7h (troca de camisetas), 8h30 (aquecimento), 8h40 (largada)

Local: Ginásio Municipal de Esportes Francisco Ferreira Silva, Santo Antônio de Posse

Contribuição: 1kg de alimento não perecível

Não perca esta oportunidade de se exercitar, ajudar o próximo e fortalecer os laços com a comunidade!