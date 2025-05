Caminhada do Maio Laranja mobiliza mais de 300 pessoas em Santo Antônio de Posse

Na manhã desta terça-feira, 13 de maio, a Prefeitura de Santo Antônio de Posse promoveu uma caminhada de conscientização em apoio à campanha Maio Laranja, que tem como objetivo o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), o evento reuniu cerca de 300 pessoas, entre estudantes da rede municipal de ensino, servidores públicos, integrantes do grupo da terceira idade e munícipes de diversas faixas etárias.

A concentração ocorreu no Ginásio Municipal de Esportes, de onde os participantes seguiram em caminhada até a Praça da Matriz. No local, foram realizadas falas do prefeito Ricardo Cortez e de representantes do Conselho Tutelar, destacando a importância da mobilização social no enfrentamento às violações de direitos contra crianças e adolescentes.