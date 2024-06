Caminhada “Firmes na Fé” Continua Rumo a Aparecida

O grupo de amigos “Firmes na Fé” de Holambra está realizando uma emocionante jornada pelos Caminhos da Fé com destino a Aparecida. A caminhada teve início no dia 29 de maio, saindo de Águas da Prata, e a chegada está prevista para o próximo domingo, dia 09 de junho. A seguir, destacamos os resumos diários da caminhada e os relatos enviados pelos peregrinos nos dias 5 e 6 de junho.

Relato do Dia 5 de Junho

Paraisópolis a Luminosa

Saída: Paraisópolis às 6:00

Chegada: Luminosa às 14:00

Distância Percorrida: 27 km

A jornada do dia começou cedo, com o grupo deixando Paraisópolis às 6:00 da manhã. A caminhada foi marcada por belas paisagens de montanhas repletas de plantações de banana. No caminho, os peregrinos avistaram um senhor cortando lenha com machado, provavelmente para aquecer a casa com fogão a lenha. O trajeto apresentou subidas e descidas intensas, passando por várias cachoeiras e o constante som da água até a pousada, quase no topo da montanha em Luminosa.

Na pousada “Lá na Roça”, o dono de 84 anos, que realiza o Caminho da Fé desde 1959 por diversos meios de transporte – a pé, a cavalo, de bicicleta e até charrete -, recepcionou os peregrinos com um jantar acolhedor. Ele compartilhou histórias inspiradoras sobre suas experiências, incentivando os peregrinos a continuarem firmes em sua jornada, ressaltando o quão gratificante é essa experiência.

Na pousada, o grupo encontrou outros peregrinos que haviam começado a caminhada um dia depois, mas percorreram mais quilômetros em menos dias. Um desses peregrinos estava impossibilitado de continuar, e o grupo prontamente arrumou um táxi para ele. Pelo caminho, os “Firmes na Fé” também encontraram outros peregrinos vindos de Paulínia, Limeira e Paraná, reforçando o espírito de solidariedade e companheirismo que caracteriza essa jornada.

Relato do Dia 6 de Junho

Luminosa a Campista

Saída: Luminosa às 5:30

Chegada: Campista às 11:30

Distância Percorrida: 20 km

Acordando às 4:00 para se preparar e despachar as bolsas, que foram levadas por um membro de apoio de outro grupo, os peregrinos iniciaram a caminhada às 5:30, enfrentando o famoso “Morro Quebra-Perna” ainda no escuro. Ao alcançar o mirante de Luminosa, foram agraciados com uma vista espetacular dos bairros cobertos por nuvens, parecendo um mar. O nascer do sol e o vento gelado completaram essa experiência inesquecível.

Ao continuar pelo morro, encontraram uma placa indicando que faltavam apenas 100 km para chegar a Aparecida, um marco emocionante para todos. Cruzaram a divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, onde começaram a surgir muitas plantas comercializadas, como avencas, begônias, ericas, samambaias, bromélias e muitas framboesas e amoras carregadas de frutos verdes e maduros, dos quais os peregrinos se deliciaram.

A etapa de Luminosa a Campista foi concluída às 11:30, após 20 km de descida via asfalto. A presença de macacos ao longo do caminho adicionou um toque especial à jornada.

A Caminhada Continua

Agora, faltando pouco para completar a jornada, os amigos Paulo, Lolla, Belinha e Sérgio compartilham como têm sido seus dias, repletos de desafios, beleza natural e momentos de introspecção e companheirismo. A expectativa e a emoção aumentam conforme se aproximam de Aparecida, onde todos esperam chegar no domingo, dia 09 de junho.

Acompanhem a continuidade desta jornada inspiradora e juntem-se aos “Firmes na Fé” em pensamento e orações, enquanto eles continuam firmes em seu propósito.