Caminhão carregado de chocolates tomba e interdita faixa da Rodovia dos Bandeirantes

Via foi liberada por volta das 9h, porém trânsito apresenta lentidão sentido Campinas (SP). Motorista teve ferimentos leves e recusou atendimento médico.

Um caminhão que transportava uma carga de chocolates tombou na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), nos limites entre as cidades de Vinhedo (SP) e Itupeva (SP). Uma faixa da pista no sentido Campinas (SP) precisou ser interditada, o que causou lentidão no trânsito.