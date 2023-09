Caminhão da Serasa atende quase 5 mil consumidores da Região Metropolitana de Campinas

População encontra nos canais digitais da empresa as mesmas condições de negociações

Quase 5.000 consumidores da Região Metropolitana de Campinas foram beneficiados pelo Projeto Serasa na Estrada, que está no Largo da Catedral, no centro da cidade, desde 5 de setembro. Nesses 10 dias, até as 16h30 de hoje (15/9), foram fechados 5.877 acordos por 4.913 pessoas e concedidos R$ 22,5 milhões em descontos.

Amanhã (sábado) é o último dia da ação. O atendimento acontece das 9h às 13h-, mas os interessados em negociar encontrarão nas plataformas digitais da Serasa – app e site – as mesmas condições oferecidas no caminhão rosa. Ou seja, nem é necessário se deslocar.

O grande propósito do projeto é despertar nos brasileiros um novo olhar sobre a saúde financeira. Além das negociações dá para buscar educação financeira e informações sobre crédito, score e segurança de dados.

Experiência bem-sucedida, a caravana itinerante da Serasa atendeu mais de 250 mil pessoas nas edições de em 2017, 2018 e 2019 e possibilitou mais de R$ 50 milhões em negociações de dívidas, levando esperança e serviços a quem mais precisa de ajuda para organizar a relação com as finanças.

Antes de Campinas, o caminhão passou por Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Curitiba (PR) e São Paulo (SP) e agora segue para Vitória (ES), onde ficará de 19 a 23 de setembro. No total, serão 22 cidades até fevereiro de 2022.

Balanço de hoje (15/09) em Campinas, até 16h30:

Acordos fechados: 486

Consumidores que negociaram: 414

Descontos concedidos: mais de R$1,7 M

Balanço total de Campinas (SP), considerando de 05/09 a 15/09 (até 16h30):

Acordos fechados: 5.877

Consumidores que negociaram: 4.913

Descontos concedidos: mais de R$ 22,5 M

