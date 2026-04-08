Caminhão roubado é recuperado em Cosmópolis após ação da Guarda Municipal
Veículo foi localizado na rodovia SP-133, mas carga de etanol avaliada em cerca de 200 mil reais foi levada pelos criminosos
Um caminhão roubado na noite de segunda-feira, 6 de abril, foi recuperado pela Guarda Municipal de Cosmópolis na terça-feira, 7 de abril, após trabalho de monitoramento e inteligência.
De acordo com informações da corporação, o motorista relatou que foi rendido por quatro homens armados enquanto trafegava pela rodovia SP-348, nas proximidades de Santa Bárbara d’Oeste.
Segundo o depoimento, o condutor foi levado pelos criminosos e posteriormente abandonado na rodovia SP-332. Após conseguir ajuda, ele procurou a base da Guarda Municipal para registrar a ocorrência.
Durante o atendimento, as equipes receberam a informação de que um veículo com características semelhantes estava parado na rodovia SP-133. No local, os agentes confirmaram que se tratava do caminhão roubado.
Apesar da recuperação do veículo, a carga, composta por aproximadamente 62 mil litros de etanol e avaliada em cerca de 200 mil reais, havia sido levada pelos criminosos.
O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que segue investigando a autoria do crime.
