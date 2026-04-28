Karatê de Amparo conquista nove medalhas na Copa Mogi Guaçu

Equipe representou o município com oito atletas e garantiu destaque na competição regional

A equipe de karatê de Amparo teve desempenho de destaque na 7ª Copa Mogi Guaçu, realizada no domingo, dia 26 de abril, no Ginásio do Furno, no Parque Cidade Nova. O evento reuniu cerca de 250 atletas de 21 cidades da região do Circuito das Águas Paulista e da Grande São Paulo.

Representando a Secretaria de Esporte e Juventude, por meio da Academia Antonelli, o município participou com oito atletas das unidades Centro e São Dimas. Ao todo, a equipe conquistou nove medalhas, sendo cinco de ouro, uma de prata e três de bronze.

Nas disputas de kata, Wesley Silva e Felipe Amaro garantiram medalhas de ouro. Felipe Camargo e Pedro Ferreira ficaram com o bronze, enquanto Theo Viana alcançou a quarta colocação.

Já no shiai kumite, José Forato, Wesley Silva e Felipe Amaro conquistaram o ouro. Pedro Ferreira ficou com a prata, Felipe Camargo garantiu o bronze e Denis Souza terminou na quarta posição.

Os técnicos Antonelli e Rafael destacaram o desempenho dos atletas e parabenizaram a equipe pelos resultados obtidos na competição.

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