Caminhão roubado em Engenheiro Coelho é localizado em Limeira

Motorista fugiu do local

Um caminhão de combustíveis, roubado na cidade de Engenheiro Coelho, foi localizado na cidade de Limeira na tarde desta terça-feira (08).

De acordo com a Guarda Civil Municipal de Limeira, com o auxílio de câmeras inteligentes na cidade, a GCM conseguiu interceptar um caminhão de combustíveis que havia sido roubado na cidade de Engenheiro Coelho horas antes.

Com estas informações, a GCM conseguiu interceptar o veículo na rodovia que liga Limeira a Iracemápolis. O motorista do caminhão tentou bater na viatura da GCM e com esta manobra, o veículo perdeu o controle vindo a sair da rodovia.

O motorista fugiu do caminhão por meio de uma mata. Com isso foram utilizados para tentar localizar o homem com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. Mas não obteve êxito.