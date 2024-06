Campanha arrecada 83 bolsas de sangue em Artur Nogueira

Ação aconteceu na última quinta (06), e contou com apoio da Prefeitura em parceria com o Hemocentro da Unicamp

A Prefeitura de Artur Nogueira informa que a Campanha de Doação de Sangue, realizada na última quinta-feira (06), superou as expectativas mais uma vez. De acordo com a Secretaria de Saúde, em parceria com o Hemocentro da Unicamp, foram coletadas 83 bolsas de sangue.

A ação aconteceu no posto instalado na comunidade São Benedito, no Nosso Chão.

Ao todo, 95 pessoas abraçaram a causa. Contudo, 12 foram consideradas inaptas para doação, e não houve desistência. Além disso, 12 pessoas fizeram cadastro de medula óssea.

A secretária de Saúde, Angela Pulz Delgado, reforça o compromisso da gestão em promover e apoiar campanhas em benefício daqueles que mais precisam. “Agradecemos aos munícipes engajados em mais uma doação. Em breve divulgaremos a data de uma nova campanha”, frisou.