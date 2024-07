Campanha da Renovias e da CCR AutoBAn reforça orientações a motociclistas e instala, de graça, antenas corta-pipa

A ação será realizada na Avenida José de Souza Campos, 1600, em Campinas.

Para orientar e proteger o motociclista, a Renovias e a CCR AutoBAn promovem na próxima quarta-feira (03/07), das 07h às 11h, na Avenida José de Souza Campos, 1600, em Campinas, uma mega ação de conscientização e instalação gratuita de antenas corta-pipa.

A ação educativa é uma parceria das concessionárias com a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e a Prefeitura Municipal de Campinas, e acontece neste início de julho, por ser o começo das férias escolares, período em que há maior incidência de acidentes com pipas e linhas com cerol.

Os motociclistas são as principais vítimas das linhas com cerol, uma vez que por estarem em velocidade, não conseguem visualizar a linha cortante que pode, inclusive, ser fatal.

LEGISLAÇÃO

No estado de São Paulo, a Lei nº 17.201, de 2019, proíbe o uso do cerol em linhas de pipas. Caso a lei seja descumprida, a pessoa responsabilizada deverá pagar uma multa de R$ 1.326,50 reais. No caso de descumprimento por parte de estabelecimentos, a multa pode chegar a R$ 132 mil reais.

Mais informações sobre penalidades e multas que envolvam o cerol podem ser consultadas no site ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo): https://www.al.sp.gov.br/norma/192081.

DESACELERA

A ação educativa também vai orientar os motociclistas quanto aos riscos do excesso de velocidade. A campanha “Desacelera”, lançada em maio, tem como apelo o slogan “Não ultrapasse o limite da vida”. A campanha proposta pela Emdec busca reduzir o número de acidentes e mortes de motociclistas no trânsito. Em 2023, 83 motociclistas ou garupas perderam a vida em acidentes registrados em vias urbanas ou rodovias, em Campinas, representando 52% dos 159 óbitos por acidentes registrados no período.

Sobre a CCR AutoBAn

A CCR AutoBAn é responsável, desde 1º de maio de 1998, pela administração do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A concessionária gerencia 316,8 quilômetros de rodovias, compreendendo a SP-330 (Via Anhanguera), de São Paulo a Cordeirópolis, com extensão de 147,04 quilômetros; a SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes), de São Paulo a Cordeirópolis, com 159,67 quilômetros de extensão; a SP-300 (Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto), com extensão de 2,6 quilômetros e a interligação SPI-102/330 (Rodovia Adalberto Panzan), com extensão de 7,44 quilômetros. Foi a quinta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias faz a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais através das Rodovias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros.