Campanha de Multivacinação será promovida em Mogi Guaçu em outubro com seis unidades de Saúde abertas até às 19h

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde inicia, a partir de 2 de outubro, a Campanha de Multivacinação 2023, que visa ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. A Campanha se estende até o dia e 31 de outubro com o Dia D em 7 de outubro. Seis unidades de Saúde do município terão horário especial neste mês de outubro (veja abaixo) para atender a população.

Serão realizadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e campanhas vigentes, incluindo Influenza. Apenas no Estado de São Paulo o público-alvo da campanha ultrapassa nove milhões de pessoas. Em Mogi Guaçu, a imunização vai acontecer em todas as unidades de Saúde de segunda a sexta-feira, conforme os horários abaixo, incluindo os seis postos que terão horário estendido das 16h às 19h: Chácaras Alvorada, Martinho Prado Júnior, Centro de Saúde, Ypê II, Zona Norte e Santa Terezinha.

Além da vacinação durante a semana, a Campanha de Multivacinação terá um “Dia D” em 7 de outubro, um sábado, quando os Postos de Saúde estarão abertos das 8h às 16h. Os menores devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, portando cartão SUS e a carteira de vacinação, para que um profissional avalie quais doses precisarão ser aplicadas.

“Nós estamos fazendo todos os esforços necessários, a fim de que a população atenda nosso chamado para atualização das carteiras de vacinação. Vamos realizar uma busca ativa e ainda promover um trabalho de conscientização por meio das escolas, pois nossa meta é ampliar os índices de vacinação em nosso município”, comentou Luciano Firmino Vieira, secretário da Saúde.

A Campanha de Multivacinação oferta vacinas para bebês, crianças e adolescentes com menos de 15 anos. No local de vacinação, a equipe de saúde vai checar a caderneta de cada um e aplicar somente os imunizantes que a criança ou o adolescente precisa tomar, de acordo com a idade e o número de doses recomendadas.

Campanha de Multivacinação

Horário estendido das 16h às 19h de segunda a sexta-feira

Chácaras Alvorada

Martinho Prado

Centro de Saúde

Ypê II

Zona Norte

Santa Terezinha

Período integral de segunda a sexta-feira das 8h às 16h

UBS Guaçu Mirim

UBS Zona Sul

UBS Centro de Saúde

UBS Centro Oeste

UBS Zona Norte

UBS Zaniboni I

USF Zaniboni II

USF Santa Cecília

USF Ypê Pinheiro

USF Martinho Prado Júnior

USF Chácaras Alvorada

Segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

USF Rosa Cruz

UBS Ypê II

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Chaparral

USF Suécia