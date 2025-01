Campanha de Popularização do Teatro volta nesta quinta; fim de semana terá seis peças

A Campanha de Popularização do Teatro volta nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, e segue até domingo, 26, com seis espetáculos. Com entradas a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), as apresentações serão no Teatro Castro Mendes e os ingressos estão disponíveis no www.teatrocastromendes.com.br . A Campanha prossegue até 9 de fevereiro.

O primeiro espetáculo da semana é “Beijo no asfalto”, que será encenado a partir das 20h desta quinta-feira, 23. Obra clássica de Nelson Rodrigues, a peça parte de um ato de misericórdia (um beijo na boca dado a um homem por outro homem na hora de sua morte) e suas repercussões na sociedade. A indicação é de 14 anos.

Na sexta-feira, 24, às 20h, a peça “Tá esperando o quê?” conta a história de dois jovens — Teteu e Lulu — supostos convidados da plateia, que indagam as nossas esperas cotidianas, as subjetivas e objetivas, e que se relacionam com o Teatro do Absurdo. Por meio da interação entre os dois artistas, a plateia e o “especialista” está posto o jogo e as perguntas que sempre respondemos no teatro (e na vida!): Quem, Como, Onde, Quando, O quê e Por quê.

Para as crianças, a programação começa no sábado, 25, às 15h, com “Pinóquio”, um clássico da literatura infantil. O conto original do italiano Carlo Collodi ganha os palcos num espetáculo alegre e comovente, que encanta crianças e adultos.

Às 20h, “Severinos”, espetáculo baseado na obra de João Cabral de Melo Neto (Morte e Vida Severina), apresenta uma trupe de atores que desembarca num cenário de seca, fome e miséria, se revezando nessa jornada que transita da morte até a vida. Uma viagem cheia de ritmo ao som das belas canções originais de Jairo Cechin, cantadas e tocadas ao vivo, que culminam em sentimentos de luz e esperança de uma nova vida.