Campanha de Vacinação Contra a Gripe continua sendo desenvolvida nas Unidades de Saúde, Escolas Municipais e Drive Thru

A Secretaria de Saúde de Pedreira está desenvolvendo em parceria com o Ministério Público, a segunda etapa da Campanha de Vacinação contra a Gripe (H1N1), tendo as Unidades Básicas de Saúde, Escolas Municipais e Drive Thru no Terminal Rodoviário, como locais de vacinação.

Os públicos-alvo agora são os seguintes: Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e Portadores de Doenças Crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, Funcionários do Sistema Prisional, Adolescentes e Jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, População privada de liberdade, Caminhoneiros, Motoristas de Transporte Coletivo e Portuários;

Para o prefeito Hamilton Bernardes Junior vale lembrar que a vacina da gripe não previne contra a infecção do novo Coronavírus, mas facilita a identificação de casos ao imunizar a população contra Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B e, com isso, contribui para não gerar sobrecarga nas Unidades de Saúde e no Hospital Humberto Piva.

Os Postos de Vacinação continuam os mesmos, inclusive com o Drive Thru nas dependências do Terminal Rodoviário: Os moradores do Jardim Santa Clara, Jardim Alzira, Altos de Santa Clara, Vila Cáu, Residencial Vida Nova, Vila Nova, Vila Canesso, São Nilo e Santa Cruz devem se dirigir à Escola Maria Helena Ferraresso Armigliato, situada próximo a Ponte que liga o Jardim Santa Clara à Via Marginal; Os residentes na Vila São José, Parque Bela Vista, São Pelegrino e parte do Centro (vizinho ao bairro) devem procurar o Posto de Saúde da Família Mirian Leonardi Rached (Av. Joaquim Carlos, 1.749); Os domiciliados no Barbim, Ricci, Colinas de São Pedro, Limoeiro, Portal do Limoeiro e Vila Santo Antônio têm de ir à Escola Humberto Piva; Já os que moram no Jardim Andrade, Santa Rosa, Conjunto Santo Antônio, Oswaldo Teixeira de Magalhães e Luiz Bróglio Sobrinho devem encaminhar-se à EMEI Jorge Mari; O pessoal do Residencial Águas de Março será atendido na Escola Municipal Professora Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes; Os que moram no Rainha da Paz, Shigueo Kobayashi e Jardim Marajoara, Cida Ceconello, Jardim Ypê, Jardim Emília e Jardim Primavera serão vacinados na CIMEI Dalva Maria Bueno Miranda Menoncello; Os radicados no Jardim Triunfo 78 e 79, Beija Flor vão ser acolhidos na sede SAMUCA e, finalmente, os moradores do Centro ou Bairros próximos – Vila Monte Alegre, Triunfo Campestre, São Pedro, Morumbi, Santa Maria, Vale Verde I e II, Conjunto Dr. Sylvio de Aguiar Maya, Panorama e os não citados anteriormente receberão a dose na Central Municipal de Saúde. O Drive Thru, um ponto em que o idoso recebe a dose da vacina sem sair do carro, continua o trabalho nas dependências da Rodoviária.

A Secretaria de Saúde de Pedreira reforça o alerta de que não há necessidade de correria. Os pedreirenses não precisam se preocupar, pois, a vacinação vai até 22 de maio e todos os moradores, dos mais diferentes públicos-alvo serão imunizados.