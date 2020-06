Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até dia 30 em Jaguariúna

A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até o final deste mês. A imunização contra o vírus Influenza continua até 30 de junho. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até esta terça-feira, 2 de junho, foram vacinadas 10.688 pessoas em Jaguariúna.

A terceira etapa da vacinação começou no dia 11 de maio em todas salas de vacina nas seguintes unidades básicas de saúde (UBSs) de Jaguariúna: Nova Jaguariúna, Fontanella, Florianópolis, Roseira de Cima, Roseira de Baixo, Cruzeiro, Miguel Martini, Doze de Setembro e Zambon, no horário de funcionamento das unidades.

O público prioritário da campanha são idosos, profissionais da saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doença crônica, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes, puérperas até 45 dias do parto, adultos de 55 a 59 anos e professores das escolas públicas e privadas.

A vacina contra a gripe não previne contra o coronavírus, mas ajuda a imunizar a população contra o vírus influenza e, assim, contribui para diminuir a demanda na rede pública de saúde.