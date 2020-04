Campanha Desafio ICA terá apoio da Sicredi

Instituição de Mogi Mirim pretende aumentar em 25% o número de atendimentos

A campanha de mobilização Desafio ICA contará com o apoio da Sicredi União PR/SP. O lançamento aconteceu na noite do último dia 27 de novembro, na sede da entidade que fica localizada nesta cidade, e contou com cerca de 120 pessoas que se engajaram na ação para contribuir com a entidade assistencial de Mogi Mirim/SP.

Atualmente, a Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente (ICA) atende 608 crianças e adolescentes, mas em 2019 pretende aumentar em 25% os atendimentos em seus oito pontos espalhados pela cidade. “Temos a meta de ampliar para 750 o número de jovens em nossos projetos e a ideia do Desafio ICA é garantir a perenidade das doações”, afirmou Tassia Vanessa Siqueira Faria, analista de captação da entidade.

Visando contribuir com o Desafio ICA, a Sicredi União PR/SP colocou a disposição da instituição sua tecnologia para que os doadores possam realizar as contribuições pelo site do ICA. “Será disponibilizado ao doador a função de pagamento recorrente. Essa função ajudará a manter as doações contínuas mês a mês e não prejudica o limite de crédito do doador”, explicou Laiany Liberato Adamucci, gerente da agência Sicredi Mogi Guaçu.

Sobre o Desafio ICA

Visando ampliar a captação de recursos para a entidade, o Desafio ICA objetiva mobilizar pessoas físicas a fazer parte de uma grande rede solidária, contribuindo com a expansão das atividades realizadas pela entidade, que atua em Mogi Mirim e região.

“O desafio da campanha é o de ampliar em 25% a capacidade de arrecadação do instituto e promover a expansão das ações de inclusão de novas crianças e adolescentes no projeto”, informou Laiany. “Caso o doador não possua cartão de crédito, o sistema criado pela Sicredi permite solicitar um boleto para pagamento da contribuição”, completou.

Sobre o ICA

Atualmente, o ICA hoje atende cerca de 600 crianças e jovens entre 6 e 18 anos no contra turno escolar, além de atingir cerca de 15 mil pessoas em ações como palestras seminários, mediações de leitura, voluntariado e apresentações artísticas anualmente;

Atuando na causa da criança e do adolescente, desde sua fundação em 1997, em sua abordagem pedagógica, o ICA atua em articulação com a comunidade, entrelaçando famílias, escolas e voluntários, influenciando inclusive na formação desses atores.

Para saber mais sobre o ICA: www.projetoica.org.br

