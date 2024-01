CAMPANHA ‘JANEIRO BRANCO’ ALERTA SOBRE CUIDADOS COM A SAÚDE MENTAL NAS UBSs

A programação do Janeiro Branco, promovido pela Secretaria de Saúde de Jaguariúna, continua nesta semana. Nesta quinta-feira (25), haverá conversa aberta sobre “Quais estão sendo seus excessos e suas faltas?”, com a psicóloga Júlia Maria Fiorello, na unidade básica de Saúde (UBS) de Guedes.

Na sexta-feira, dia 26, está programada a palestra “Saúde mental na adolescência: emoções à flor da pele! Manejando conflitos em uma fase de descobertas”, com o psicólogo Tiago Ribeiro de Sá, na UBS Fontanella, às 8h30.

Já no dia 29, às 8h, haverá discussão com os usuários e orientações práticas sobre “Saúde, relacionamento, autocompaixão e equilíbrio”, na UBS Tanquinho, com a psicóloga Ana Paula Alves da Silva.

A campanha Janeiro Branco tem como objetivo promover a saúde mental e falar sobre a importância e cuidados que se deve ter com a mente. A ação está sendo realizada ao longo de todo o mês em várias UBSs do município.